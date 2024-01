Agentul Mossad care coordona operațiunile anti-Iran ale agenției, ucis într-un atac cu rachete

Atacul, care a avut loc asupra unei clădiri din Erbil, în regiunea Kurdistan din Irak, a ucis un important agent Mossad. Acesta coordona operațiunile anti-Iran ale agenției.

Un important agent Mossad a fost ucis într-un atac cu rachete lansat luni de Gărzile Revoluționare ale Iranului. Atacul a avut ca țintă o clădire din Erbil, în regiunea Kurdistan din Irak.

Ilan era ofițerul Mossad responsabil cu coordonarea operațiunilor anti-Iran ale agenției. Poreclit Fox, acesta se ocupa și cu eforturile de recrutare din Iran.

Agentul a coordonat și operațiunile Mossad în regiunea Kurdistan din Irak, potrivit unor surse.

În atac au murit și alți patru agenți din echipa lui Ilan, și anume: Malka, Adika, Hen și Sharabir. În cadrul acestei operațiuni, Gărzile Revoluționare ale Iranului au tras șapte rachete balistice împotriva unui centru de spionaj al agenției Mossad din Erbil, potrivit Press TV.

În același timp, Gărzile Revoluționare au lansat un alt atac împotriva unor instalații aparținând grupărilor teroriste Takfiri Daesh și Hayat Tahrir al-Sham din Siria.

Daesh a revendicat responsabilitatea pentru două explozii care au ucis aproape 100 de persoane și au rănit zeci de alte persoane la un memorial al comandantului iranian Qassem Soleimani, în orașul Kerman din sud-estul Iranului, la 3 ianuarie.

