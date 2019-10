Vor lua cuvântul Radu Boroianu, critic, om de cultură, Marcel Popa, director Editura Enciclopedică, Jean-Yves Conrad, istoric, cercetător (Franța), prof. Mircia Dumitrescu, membru corespondent al Academiei Române. Moderator: Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române. Cu participarea extraordinară a prof. Ionuț Bogdan Ștefănescu – recital flaut.

Cartea reunește numele tuturor soldaților prizonieri trecuți la cele veșnice departe de țara lor. Volumul bibliofil este o continuare a proiectului dedicat tuturor soldaților căzuți la datorie pentru țara lor. Apariția acestui volum nu ar fi fost posibilă fără relatările istorice ale lui Jean Nouezille și cercetarea devotată a lui Jean Yves Conrad care a pus la dispoziție lista nominală a soldaților înhumați.

„În anul 1997, de la Editura Semne am primit cartea «Calvarul prizonierilor români din Alsacia – Lorena în 1917-1918», scrisă de Jean Nouzille, unde am descoperit numele bunicului meu, Ion Dospina, decedat într-un spital din Cherbourg (Manche) pe data de 26 aprilie 1919, înhumat apoi în cimitirul eroilor din Soulzmartt. Domnul Jean-Yves Conrad mi-a obținut și certificatul lui de deces – înmânat prin Florin Rotaru. Pronia a făcut ca acest document să-l primesc după exact 100 de ani, când omagiem Centenarul statului român. Mă gândesc că poate bunicul a aflat de sfârșitul războiului și, că, spera să se întoarcă acasă de pe patul de spital, ceea ce nu s-a întâmplat. Nu am nici măcar o fotografie cu el”, afirmă prof. Mircia Dumitrescu despre ideea care a stat la baza acestui volum la care a lucrat cu smerenie și respect pentru memoria celor care au căzut la datorie.

Istoria țării prin cei mici

„Tragica și puțin știuta jertfă a celor peste 2.000 de soldați români morți ca prizonieri ai germanilor din Alsacia și Lorena acum un veac este un capitol de istorie națională pe care nu avem voie să-l ignorăm. «Istoria țării prin cei mici» – se regăsește aici. În fapt, acești bravi eroi morți departe de casă sunt «cei mari», care au făcut România Mare pe care nu au apucat să o vadă. În fața mormintelor închise acum o sută de ani să ne plecăm frunțile cu pietate”, scrie la începutul volumului acad. Răzvan Theodorescu.

Volumul bibliofil Războiul cel mare 1914-1918. Calvarul prizonierilor români în Alsacia și Lorena a văzut lumina tiparului la 26 aprilie 2019, într-un tiraj de 33 de exemplare. Viziunea grafică și cele zece ilustrații originale semnate olograf de Mircia Dumitrescu sunt tipărite pe hârtia manuală realizată de Vincze Laszlo & Fii din Szentendre, Ungaria. Editare text și imagine tehnoedactare Orban Anna Maria și Tibor Dumitrescu Orban.

