Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Giurgiu, Emanuela Sârbu, astăzi, în jurul orei 7.00, conducerea Penitenciarului Giurgiu a informat cu privire la faptul că doi deținuți, unul în vârstă de 41 de ani, din București, și unul de 32 de ani, din Clejani, au fost găsiți decedați în camera de detenție.

În aceste două situații, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Giurgiu au deschis dosare penale pentru moarte suspectă. Cadavrele celor două persoane au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală din Giurgiu unde vor fi autopsiate.

Pe de altă parte este foarte greu de crezut că doi oameni tinei, unul de 41 de ani, și altul de 32 de ani, au murit în aceeași noaptea ca urmare unor atacuri de inimă.

Cei doi deținuți erau colegi de celulă

Penitenciarul Giurgiu a emis un comunicat de presă în care oferă mai multe amănunte despre moartea celor doi deținuți. ”Vă informam ca, astazi, 14.09.2020, in jurul orei 07:00, cu ocazia efectuarii apelului de dimineata, personalul Penitenciarului Giurgiu a constatat ca două persoane private de libertate, cazate in aceeaşi camera de deținere, nu prezintă semne vitale. De îndata, a fost alertat personalul medical propriu, concomitent cu solicitarea, prin apel 112, a sprijinului unui echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean.

În ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, decesul celor două persoane a fost declarat la ora 07:25. Precizăm că acestea se aflau in evidenta cabinetului medical at unitatii cu serie de afectiuni pentru care se administra tratament. In conformitate cu prevederile legale, evenimentul a fost notificat Parchetului de pe langa judecatoria Giurgiu, în prezent, organele judiciare desfaurand verificari Ia fata locului. De asemenea s-a procedat Ia informarea familiei detinutilor, a judecatorului de supraveghere a privarii de libertate si a Politiei Municipiului Giurgiu. Cauzele si imprejurarile producerii celor două decese vor fi, de asemenea, stabilite de organele abilitate, sprijinite de administratia locului de detinere”.