Familia Melencu se aștepta ca magistratul să dispună refacerea urmăririi penale și să îi oblige pe procurori să continue să afle adevărul până când se va descoperi locul unde au fost aruncate resturile umane ale Luizei. „Nu m-am așteptat. Nu mă gândeam că instanța o să ne îngroape copilul de viu.

E greu. Am așteptat și nu știu ce interese sunt. A comis aceste fapte. Luiza nu a fost omorâtă. Sunt sigură că a fost traficată. Dar nu știu ce interese sunt. Merg cu doamna avocat sa depunem contestație”, a declarat mama Luizei, care a mai spus că decizia a șocat-o complet și că se aștepta ca judecătoarea să dispună reîntoarcerea dosarului la parchet.

Procesul lui Gheorghe Dincă a început la Tribunalul Olt, acum două săptămâni având loc primul termen din camera preliminară, unde se discută chestiuni de procedură penală, legate de corecta administrare a probelor, și nu despre faptele comise de Dincă.

Totuși, familia Melencu mai are o șansă, spune judecătorul Gabriel Arabelea de la Tribunalul Olt. Magistratul a mai spus că decizia colegului său poate fi contestată în trei zile de la Comunicare la Curtea de Apel Craiova.

Procurorii DIICOT – structura centrală care au instrumentat cele două crime comise de Gheorghe Dincă au depus la dosar mai multe înregistrări ambientale, surprinse în celula în care era închis criminalul. Pe una dintre aceste înregistrări, Dincă se laudă cum a ucis-o pe una dintre cele două fete, Alexandru Măceșanu.

Dincă Gheorghe: Păi stai să-ţi spun! Eu normal pe prima am vrut să o arunc în Olt.

Coleg celulă: Corect.

Dincă Gheorghe: Înţălegi? Am vrut să învelesc în sârmă… să dau peste sacii ăia, peste ălea. Ce m-am gândit: ‘Bă omule, eu o duc la Olt…pă pod, seara. Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio maşină din colo, din colo, se vede că dacă e bombat aşa vezi…oho, am luat-o şi ţup!’ (onomatopee) Şi zic: ‘Nu la Olt!’. Deşi cenuşa când a fost, după ce a fost şi n-am dus-o la Olt, mi-a venit… fiind ăla în curte şi eu lucrând… Opa!… Ştii? Am văzut…butoiul (neinteligibil), dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut… atâta, n-am avut calcule făcute.

Coleg celulă: Cu butoiul ai făcut experimentul pe loc?

Coleg celulă: Voiai să scapi de mort.

Dincă Gheorghe: Păi da! Să scap să nu mă prindă! Să nu mă duc la pușcărie, înțălegi?