Monolit argintiu la Kinshasa, Congo

Recent au apărut o serie de monoliţi misterioşi, care au stârnit imaginaţia fanilor genului ştiinţifico-fantastic din întreaga lume. Cel apărut în Republica Democrată Congo a avut parte de un sfârşit incendiar, miercuri. Acestuia i s-a dat foc într-un sens giratoriu din capitală, informează Reuters.

Structura metalică de aproape patru metri înălţime a apărut pentru prima dată în cartierul Bandal din Kinshasa, duminică dimineaţă.

Spectatorii au fost inițial curioși. Apoi au incendiat monolitul

Inițial curioșii au fost deosebit de interesați de inedita apariție. Miercuri dimineaţă, o mulţime de curioşi şi-au făcut selfie-uri cu monolitul şi au dezbătut posibilele sale origini.

În cele din urmă însă, locuitorii au distrus structura lovind-o cu beţe şi apoi i-au dat foc, potrivit înregistrărilor video publicate mai târziu pe reţelele sociale.

Stâlpi similari cu aspect extraterestru au fost observaţi într-un deşert din Utah, în Statele Unite, în luna noiembrie. Ulterior în România şi Turcia, declanşând teorii ale conspiraţiei şi comparaţii cu monoliţii din filmul din 1968 ”2001: A Space Odyssey”, de Stanley Kubrick.

În film, un monolit extraterestru este un simbol recurent care pare să joace un rol în evoluţia umană.

”Am fost surprinși”, a spus un congolez

“Ne-am trezit şi am văzut acest triunghi metalic”, a spus Serge Ifulu, un locuitor congolez. ”Am fost surprinşi pentru că este un triunghi pe care îl vedem deseori în documentarele despre francmasoni sau iluminati”, a adăugat el.

Mistere similare au devenit virale anterior pe reţelele sociale congoleze. În luna august, un obiect zburător neidentificat a fost paraşutat într-o junglă deasă din nordul ţării. Au fost reţinute două persoane pentru interogatorii până ce o filială a companiei-mamă Google Alphabet a confirmat că dispozitivul era un balon de internet (Google Loon).

În privința monolitului argintiu, intervenţia extraterestră a părut puţin probabilă. Locuitorii au declarat că au observat sâmbătă câteva persoane care săpau o gaură în sensul giratoriu.

”Duminică dimineaţă, am primit un telefon când făceam sport şi mi s-a spus că s-a găsit ceva ciudat. Am venit şi am zis: ‘Este cultural, este extraordinar’ ”, a declarat primarul cartierului, Thierry Gaibene, citat de Reuters.