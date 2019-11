Mama Luizei Melencu este sigură că fiica sa trăiește, iar Gheorghe Dincă nu este un Criminal. „Am speranță că Luiza trăiește. O să merg și eu în Italia. Traficată da, dar omorâtă este exclus. Asta a fost de la început. Eu refuz să cred acea variantă cu butoiul, refuz să cred că a dat o palmă sau îmi pumn și a fost doborâtă.

Se fac șapte luni de când a dispărut. Eu merg pe pista că fetele sunt traficate. Cred că ar avea mai multe beneficii de pe urma fetelor dacă erau vii, decât dacă le-ar fi omorât. Eu nu îl văd pe Dincă un criminal”, a declarat Monica Melencu pentru Observator.

Vineri, Alexandru Cumpănașu a publicat un videoclip în care apare o tânără din Italia, despre care spune că ar fi Luiza Melencu.

Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat sâmbătă la Antena 3 că a găsit-o pe fata din Italia, nu este Luiza și acum este avocatul ei.

„Da (a fost o facatura). Identitatea fetei filmate o am. Este clienta mea in acest moment. Aceasta doamna este panicata pentru ca a prestat o anumita activitate si acum risca ca rudele ei, familia, care nu cunosc ce facea dumneaei acolo, sa fie dezvaluita. Este ingrozita, nu mai stie ce sa faca, cum sa faca, auzind ca vine presa sa o caute in Italia. Femeia este absolut panicata, nu vrea sa fie cea mai cautata fata din Europa sau din Italia. Vrea sa dispara din fata opiniei publice”, a zis Tonel Pop.

