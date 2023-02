Momente de groază pentru Jean Gavril la America Express: „Exact ca într-un film horror“

Jean Gavril a făcut echipă la „America Express“ cu fratele său Dinu. Cei doi se așteptau la multe provocări, dar realitatea din teren s-a dovedit a fi mult mai dură.

Au trăit la limită

Jean Gavril a povestit că a trăit la limită în fiecare zi, iar adrenalina a fost la cote maxime. A mărturisit că cea mai mare provocare a fost să găsească cazare în fiecare seară și căel și fratele său au trecut prim momente demne de filmele horror.

„Am fost cazați în Mexic, cred că în ultima etapă din Mexic, la o pereche de bătrânei. Ne-au dat o saltea gonflabilă și ne-au lăsat să dormim în livingul lor. Era o cameră care dădea direct în stradă. Nu exista ușă, existau niște gratii, că la ei sunt 40 de grade mereu și n-au nevoie de uși, au doar gratii.

Ploua torențial noaptea, odată la jumătate de oră ne mai trezeam din cauza căldurii. Nu puteam să dormim că ne lipeam de salteaua aia de plastic. Pe la vreo 05.00 dimineața, ne trezim amândoi, ne uităm în stradă și la gratii era un bărbat care stătea și se uita la noi. Ne fixa cu privirea. Exact ca într-un film horror. Nu făcea nimeni nimic. A pus mâinile pe gratii și a început să tragă de ele. Apoi a plecat.”, a dezvăluit Jean Gavril.

Spaimă serioasă

Concurenții au fost nevoiți să traverseze mai multe zone unde rata criminalității este mare. Jean Gavril a mai povestit și cum într-o seară a auzit mai multe pocnituri și a crezut că sunt artificii. Avea să afle cu groază că, de fapt, erau focuri de armă.

„Lumea nu vede totul la televizor, dar am trăit emoții nasoale. Am simțit că murim cred că în fiecare ediție. Ne-a cazat într-o seară o doamnă, care ne-a pus ceva de mâncare și la un moment dat, pe fundal, se auzeau niște pocnituri, ca artificiile. Am zis «E sărbătoare ceva, că se aud artificii» și spune doamna: «Nu cred că sunt artificii, cred că sunt împușcături, că weekend-ul trecut au fost vreo zece oameni găsiți la colțul străzii aici, întinși pe jos toți, cu câte un glonț în cap»”, a mai povestit Jean Gavril, în cadrul matinalului de la Antena 1.