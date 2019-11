Clipe de coșmar trăite de Andreea Bălan! În timpul repetițiilor, cunoscuta cântăreață a primit vestea că fetița ei, Clară,ar fi leșinat după ce a înghițit ceva. Vedeta a plecat imediat de la repetiții acasă și a dus fetița la spital, potrivit romaniatv.net

Ea a mărturisit coșmarul prin care a trecut atunci când fetița ei era leșinată .

,,Am murit! Dragilor, ce am simțit în secundă aceea n-am simțit niciodată în viața mea. Nici când am fost înșelată, nici când m-am despărțit, nici când am pierdut bani, când am pierdut casă… N-am simțit niciodată”, a spus Andreea Bălan.Vedeta nu mai poate fi mamă, ea declarând că :

,,A fost o decizie de viață și de moarte”. Fetița Andreei Bălan a reușit să se facă bine, medicii nereușind însă să își dea seama ce înghițit micuța.

