El s-a infectat cu acest virus periculos în timpul filmărilor pentru show-ul „Poftiți pe la noi”. După ce a fost diagnosticat că este bolnav de COVID, Nea Mărin a fost internat de urgență la spital. În prezent, coregraful este externat dar a spus că nu va uita niciodată experiența prin care a trecut.

Nea Mărin, primele declarații după externare

Mai mult, după ce Nea Mărin a fost diagnosticat cu COVID-19, soția sa a făcut testul pentru a vedea este și ea infectată. Din păcate, testul a ieșit, de asemenea, pozitiv și a fost internată în spital.

Imediat ce s-a aflat despre infecția lui, producătorii emisiunii „Poftiți pe la noi” de la Antena 1 au sistat filmările. Nea Marin și soția lui au fost internați la Institutul Matei Balș din Capitală.

„M-am speriat. Până acolo am fost Nea Marin, dar din clipa aia…Am avut fracțiuni de secundă când am zis «bă dacă eu nu mai ies de aici sau soția sau dacă împreună». Și cu ocazia asta le spun la toți prietenii noștri să se ferească, să aibă grijă, să poarte mască pentru că nu e de joacă. Eu am fost acolo”, a declarat Nea Mărin.

Boala s-a răspândit rapid și la colegii din echipa de filmare

Filmările pentru show-ul „Poftiți pe la noi” au fost făcute la Techirghiol, unde întreaga echipă de producție a show-lui au lucrat mai multe zile. După ce Nea Mărin a fost infectat cu noul coronavirus, acesta a fost internat la Institutul Matei Balș din Capitală.

În cadrul show-ului, au participat mai multe vedete. Printre acestea s-au numărat și Speak cu Ștefania. După ce au intrat în contact direct cu Nea Mărin, cei doi și-au făcut testul pentru coronavirus. Iar, din fericire, rezultatul a fost negativ.

„Rezultatul este negativ pentru amândoi. Am ales să facem şi al doilea test pentru a fi siguri. (…) Am scăpat ca prin urechile acului. Mă bucur că acum putem ieşi din casă. (…) Oricum, nu avea rost să vorbim până nu ştiam ceva sigur. Nu avem simptome, nu avem nimic”, a spus Speak pe YouTube.