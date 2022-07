Momente cumplite pentru soția lui Mircea Radu. A fost lovită pe trecerea de pietoni și a ajuns la spital

Momente cumplite pentru soția lui Mircea Radu, Raluca Radu, accidentată, duminică, în timp ce traversa pe o trecere de pietoni. Evenimentul a avut loc în Piatra Neamț, iar victima era însoțită de o rudă în vârstă de 66 de ani. Și persoana respectivă a fost rănită și a ajuns la spital împreună cu soția fostului om de televiziune.

Raluca, soția lui Mircea Radu a fost lovită pe o trecere de pietoni din Piatra Neamț. Șoferul nu consumase alcool

Etilotestul a arătat faptul că șoferul care a comis accidentul nu consumase alcool înainte de-a urca la volan. Polițiștii de la Rutieră au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Mircea Radu este căsătorit cu Raluca din anul 2013 și au împreună doi copii. Raluca Radu este din Botoșani și este medic oncolog, conform Antena 3.

Cum a început relația dintre cei doi

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului… Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu”, spunea Mircea Radu despre relația cu soția sa.

„Eu sunt cel mai puțin permisiv, dar am o relație bună cu cei doi copii ai mei, nu sunt nici zbir, dar nici nu mi se urcă-n cap. E o relație bazată pe multă dragoste – copiii sunt singurii care nu înșală la capitolul ăsta, ce le dai asta primești. Clara are gropiță și ochi verzi, ca mine, iar Tudor e șaten cu ochi negri, dar are ce se cheamă „aerul meu. Adică temperamentul, mișcările, mersul meu”, mai spunea fostul prezentator al emisiunii „Din Dragoste”.