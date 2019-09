Inițial, Oana Roman a crezut că este doar ceva trecător, însă când a văzut că nu îî trece, a decis să se lase pe mâna medicilor.

În mijlocul nopții, fiica lui Petre Roman a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, unde și-a informat prietenii virtuali că se află în spital.

„V-am Spus ca nu ma simt bine ! Pur si simplu mi s au terminat bateriile! Am ajuns direct la spital, locul unde nu trebuie să am grijă de nimeni si doar altii au grija de mine ! Ma pun pe picioare pana maine , iar condițiile si grija de aici mi-au ridicat moralul! Sfat : nu faceti excese in a avea grijă doar de altii , nu va puneti ultimii pe lista priorităților!”, a scris Oana pe rețeaua de socializare.

În ultima vreme, OanaRoman a ajuns de mai multe ori pe patul spitalului, însă, așa cum spune și ea, își va reveni rapid și își va relua cât de curând activitățile.

