În vârstă de 55 de ani, acesta a avut în ultima perioadă primele apariții publice după mai mult de un an.

Într-o declarație oferită recent în presa din Italia, Gianluca Vialli își strigă disperarea și oferă o declarație emoționantă, în care anunță că va lupta cu această maladie deoarece nu vrea să se despartă de cei dragi. „Tumoarea mă distruge și mă gândesc doar la cei dragi. Niciodată nu am vrut să fac rău oamenilor pe care îi iubesc: părinții, frații mei, sora mea, soția mea Cathryn și fetele noastre Oliva și Sofia.”

Am înfruntat cancerul de pe vremea când încă eram fotbalist. Mi-am impus și câteva obiective pe termen lung: să nu mor înaintea părinților și să-mi conduc fiicele la altar. Apoi au urmat obiectivele pe termen scurt: operația, spitalizarea, chimioterapia și recuperarea.”, declară fostul mare atacant.

Gianluca Vialli s-a aflat, la mijlocul lunii octombrie, în calitate de invitat special, alături de naționala Italiei, care și-a asigurat prezența la Campionatul European din 2020. El a fost invitat acolo de fostul lui coechipier, Roberto Mancini, care e selecționerul italienilor.

Ca jucător, Vialli a evoluat pentru Cremonese, Sampdoria, Juventus şi Chelsea. Acesta a strâns 59 de selecţii în naţionala Italiei. Ca antrenor, el a pregătit formaţiile Chelsea şi Watford.

În 2018, Vialli anunța că a câștigat lupta cu boala

În cartea sa autobiografică „Goluri. 98 de povești+1”, Vialli povestea despre calvarul prin care a trecut: „Eram atât de slab că purtam un pulover pe sub cămașă când ieșeam în public, pentru a nu observa nimeni nimic, ca să nu-mi dezvălui suferința. Să rămân acela pe care-l știau toți. Abia apoi am decis să strâng totul într-o carte. A fost o nouă etapă din viața mea în care am învățat multe.

Acum mă simt bine, îmi revin, corpul își recapătă forma bestială, dar meciul nu s-a terminat definitiv. A trecut doar pericolul cel mai mare. Sper ca experiența mea să ajute și alte persoane ajunge la răscruci decisive ale vieții.” a scris Vialli atunci.

Aflând de suferința prin care trece fostul lor idol de pe Stamford Bridge, fanii lui Chelsea au arborat, la meciul din Cupa Ligii cu Manchester United, un banner cu un mesaj pentru italian: „Forza Vialli! Suntem alături de tine”, au scris suporterii londonezi.

Raportat la prezent, Gianluca Vialli a fost declarat cel mai scump jucător din istoria fotbalului de către britanicii de la TotallyMoney. Acesta a semnat în 1992 pentru Juventus. În schimbul său, Sampdoria primea 16 milioane de euro. Suma aceasta reprezintă azi 232,2 milioane de euro în valoarea din prezent a banilor, scrie fanatik.ro.

