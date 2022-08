NASA va lansa în câteva ore misiunea Artemis 1. Racheta va călători spre Lună fără echipaj. Foto

Nava spațială este programată să călătorească spre Lună şi să plaseze câțiva sateliți mici și apoi să se instaleze pe orbită. NASA își propune să exerseze şi să testeze condițiile pe care echipajele le vor experimenta pe și în jurul Lunii și să se asigure că nava spațială și astronauții se pot întoarce în siguranță pe Pământ.

Testarea este foarte importantă, deoarece Capsula Orion Crew va fi testată în mediul spațial al Lunii, un mediu cu radiații ridicate, timp de o lună de zile. Și, foarte important, va testa scutul termic, care protejează capsula și viitorii ocupanți, atunci când se întoarce pe Pământ cu 25.000 de mile pe oră.

Deși nu are un echipaj uman la bord, misiunea este extrem de importantă

Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, o navă spațială se pregătește să plece într-o călătorie spre Lună. Fără echipaj uman la bord, vehiculul spațial va fi lansat cu ajutorul unei rachete de ultimă generație.

Misiunea este un prim pas către Artemis 3, care va avea ca rezultat primele misiuni umane pe Lună în secolul 21 și primele din 1972.

Sursa foto: business-standard.com.

Janet Petro, directoarea Centrului Spațial Kennedy: „Suntem foarte entuziasmați, iar eu sunt tare mândră de echipa de aici, de la Centrul Spațial Kennedy și de echipele din întreaga agenție (NASA), care au muncit foarte mult, timp de un deceniu, pentru a ajunge în acest punct, așa că suntem pregătiți”.

Capsula Orion se va separa de racheta purtătoare, apoi își va continua călătoria spre Lună

Capsula va accelera până la o viteză de 36.000 de kilometri pe oră și va zbura în spatele satelitului natural al Pământului, mai departe decât a făcut-o vreodată o navă spațială construita sa transporte oameni.

Rick La Brode, director principal de zbor Artemis One Mission: „Vom trece pe lângă Lună, la o distanță de 100 de kilometri. Va fi incredibil. Imaginile pe care le vom vedea când vom trece pe lângă Lună vor fi cu adevărat impresionante”.

La bord vor fi trei manechine dotate peste 5.000 de senzori și 34 de detectoare, pentru a măsura expunerea la radiatii în timpul zborului. În plus, Orion va transporta peste 54 de kilograme de echipamente, inclusiv obiecte din misiunile NASA anterioare. Această jucărie de pluș va servi drept indicator de gravitație zero in timpul zborului. NASA a numit această misiune Artemis One, un fel de soră geamănă a misiunii Apollo, care a dus primii astronauți pe Lună.

Ce spune fizicianul Claudiu Tănăsăilă despre lansarea rachetei spre Lună

Fizicianul Claudiu Tănăsăilă a vorbit despre lansarea capsulei Orion spre Lună şi spune că „fereastra de zbor este de ouă ore, deci dacă NASA nu lansează până la 17.33, se va amâna pentru o zi ulterioară”.

„Ne aflăm în ceea ce se numește numărătoarea inversă, adică echipele de ingineri sunt la fața locului și monitorizează pregătirea vehiculului pentru zbor. Iar pregătirea vehiculului pentru zbor înseamnă în primul rând încărcarea lui cu combustibil. În această dimineață, ora României, a avut loc o întârziere la încărcarea cu combustibil pentru că, în zona unde se află racheta aveau loc descărcări electrice și asta nu vrem să se întâmple atunci când se alimentează cu hidrogen și cu oxigen racheta.

A fost o întârziere de aproximativ o oră, NASA este încrezătoare că va putea să recupereze această întârziere și ora lansării rămâne 15.33 ora României. Însă nu estre exclus să mai apară și alte probleme tehnice. Chiar acum câteva minute a fost o problemă tehnică legată de o valvă din sistemul de alimentare cu hidrogen. Aceste lucruri mai pot apărea și nu va fi nimeni surprins dacă lansarea se va amâna cu câteva minute, zeci de minute. Fereastra de zbor este de ouă ore, deci dacă NASA nu lansează până la 17.33 se va amâna pentru o zi ulterioară. Problema este că în următoarele zile condițiile meteo se vor degrada și sunt șanse ca lansarea ulterior să fie amânată din motive meteorologice”, a explicat fizicianul la TVR1.