Molia uriașă, fără gură, care arată ca o pizza

Attacus Atlas este cea mai mare molie din familia Saturniidae. Aceasta molie uriașă are o anvergură a aripilor de 25-30 de centimetri





Corpul insectei este disproporționat de mic în comparatie cu aripile. Partea superioară a aripilor are o culoare roșiatică-maronie, cu un model de linii negre, albe si roz. Atlas Attacus traieste în pădurile tropicale uscate din Asia de Sud, Asia de Est si Asia de Sud-Est. Deși are o dimensiune impresionantă, Atlas Attacus nu are gură. Molia se bazează pe rezerva de grăsimi depozitată când era omidă.

Molia trăiește doar două săptămîni după ce și-a deschis aripile

Molia are un dsimorfism sexual manifestat atât prin dimensiunile mai mici ale masculilor, cât și prin forma conica a aripilor. În perioada de imperechere femela emana feromoni care pot atrage masculii de la distanțe de cativa km. Femela depune ouăle pe partea inferioară a frunzelor iar perioada de incubatie dureaza de la 8 la 14 zile și este influențată de condițiile externe. Corpul larvelor este acoperit cu o substanță ceroasă de culoare alba. Când atinge o lungime de 115 mm, larva se transformă în cocon. Dupa ce a petrecut aproximativ 4 saptamani in cocon, Atlas Attacus se transforma in acest urias fluture. Din pacate, aceasta stare este scurtă, deoarece moare după o săptămână sau două după ce și-a deschis aripile.

