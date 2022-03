Modelul Playboy care lucrează pe post de detectiv. Cât primește pentru a afla dacă partenerul unei femei calcă strâmb

Modelul Playboy, Carolina Lekker, a decis să-și înființeze afacerea după ce a glumit cu prietenii ei care au făcut pariuri cu ea pentru a le „testa” relațiile. Dar ceea ce a început ca o glumă este acum o afacere, câștigând 1.400 de lire sterline pe caz – de obicei folosind taxa ei pentru a finanța procedurile cosmetice.

Când Caroline deschide un nou caz, obține numărul de telefon și profilul de Instagram al țintei ei și începe să flirteze cu ei în încercarea de a aranja o întâlnire. Dacă reușește să stabilească o oră și un loc pentru o întâlnire, își primește onorariul. Totuși, dacă bărbatul își dovedește loialitatea și refuză întâlnirea, Caroline dă banii înapoi- și îi lasă să-și continue viața.

Cu toate acestea, în mod deprimant, de obicei pleacă cu banii. „Nu am multe experiențe cu statistici pozitive”, a spus Carolina. „Dacă bărbatul este bine poziționat și vorbește mai întâi despre statutul său relațional, sugerez să nu urmezi planul, deoarece sinceritatea este un lucru pozitiv în raport cu infidelitatea.”

Deși la început Carolina nu a fost sigură că va câștiga bani din drama altora, ea a adăugat că o mulțumește să știe că ajută o altă femeie să cunoască adevărul despre partenerii lor. „La început, m-am speriat pentru că părea magie, deoarece cu un mesaj, eram deja în viața unei persoane total necunoscute”, a spus ea. „Nu aș spune că înșală– este practic pre-înșelat pentru că nu am contact fizic cu ei. Online este ușor să atragi atenția și disponibilitatea lui. În unele cazuri, femeile caută deja o formă de separare, dar nu au dovezile pe care le doresc. Cred că în adâncul sufletului, cu toții vrem să știm dacă partenerii noștri sunt suficient de puternici pentru a face față ispitelor care pot veni în orice moment. Am un mod special de a vorbi și, deoarece sunt în contact constant cu soția sau iubita – am toate informațiile necesare pentru a-l deruta și a-l pune la încercare.”

Cum să-ți dai seama dacă un bărbat va înșela

Carolina și-a împărtășit cele mai bune metode prin care să își dea seama dacă partenerii ar înșela. „Micile minciuni, cum ar fi numele, ideile de relații – chestii de genul acesta pot indica un trădător. Un bărbat care înșală va spune întotdeauna că este singur și nu se întâlnește cu nimeni și va părea un tip accesibil. Dacă îi place să cunoască și să se conecteze cu oameni noi, atunci este un om care va înșela.”

Carolina a spus: „Dacă te invită la el acasă, la un bar sau oriunde noaptea unde știe că-l vei favoriza– este o persoană care înșală”. Carolina a sfătuit: „Întotdeauna vă va cere poze în diferite momente ale zilei, mai ales când este la serviciu. Acesta este cel mai bun moment, deoarece va fi singur și rar îți va scrie când prietena sau soția lui este prin preajmă. Dacă nu își arată niciodată casa sau cu cine locuiește, atunci acesta este un steag roșu.”

Carolina a spus: „Dacă la primul contact pare nemulțumit de viața sa amoroasă actuală, atunci încearcă să pară super vulnerabil. Are nevoie și susține că are nevoie de afecțiune și dragoste – ceea ce indică un bărbat care probabil înșală”, potrivit Mirror.co.uk.