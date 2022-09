„Moaștele” părintelui Ilarion Argatu, ascunse sub un capac de argint. Cum a murit și a fost îngropată povestea Bisericii din Boroaia

Biserica din Boroaia, județul Suceava, este de ani buni oprire aproape obligatorie în preumblările noastre prin Bucovina. De doi ani, însă, nu am mai ajuns în fața altarului ei din marmură și vara asta, intrând să aprindem o lumânare, am aflat o poveste pe care vreau să v-o împărtășesc. Pentru unii dintre noi are învățăminte. Pentru alții va fi un fapt divers de sfârșit de vară.