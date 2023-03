Moartea suspectă a preotului Cătălin Moroșan. ÎPS Teodosie, acuzat de tentativă de omor

La o lună după ce a ajuns în stare gravă la spital, preotul Cătălin Moroșan a murit la doar 30 de ani. Bărbatul era internat în secția ATI, după ce ingerase o substanță chimică. Soția acestuia a declarat că partenerul ei era bine când a plecat de acasă, dar că i s-a făcut rău la scurt timp.

„A ieşit de-acasă, deci a plecat de-acasă ca tot omul, bine. La prânz a ajuns acasă, am petrecut împreună timp, am luat masa împreună și i s-a făcut rău, am chemat ambulanţa şi l-am adus la spital”, declara femeia.

După o lună la ATI, preotul a murit, mai exact pe 1 martie, iar soția acestuia a declarat că medicii nu și-au dat silința și că au refuzat să-l mute la alt spital.

„Încercăm de 3 zile să facem transferul soțului meu, pr. Moroșan Cătălin, la un spital de specialitate din București, dar ne luptăm cu morile de vânt, avem piedici la transfer. Este dreptul meu și lupt pentru el, dar Spitalul Județean de Urgență Constanța nu mi-l oferă. Rog să fie distribuită postarea mea”, spune Mihaela Moroșan.

Inițial, oamenii legii au crezut că este vorba despre o sinucidere, dar soția lui a negat acest lucru și i-a rugat polițiști să găsească vinovatul.

„Nu cred că există om fără supărări sau fără probleme, dar nu ca să recurgă la un gest necugetat. Scoatem din discuție lucrul acesta. În intervalul cât a fost ieșit, eu știu că pe soțul meu l-am văzut bine când a plecat, bine când a venit și apoi i s-a făcut rău. În intervalul orar în care el a fost plecat, eu nu ştiu ce s-a întâmplat. Știu doar că a ajuns o substanţă toxică necunoscută în organismul lui”, a dezvăluit soția preotului.

ÎPS Teodosie, acuzat de tentativă de omor

Preotul era apropiat al lui ÎPS Teodosie, iar acesta a fost acuzat de tentativă de omor, împotriva lui existând o plângere penală. Însă, cazul a fost clasat.

Cătălin Moroșan fusese numit paroh al bisericii Sfântul Ștefan, din zona Gării CFR Constanța, dar și administrator al unei afaceri pe care Arhiepiscopia Tomisului o are la Costinești, o bază de tratament. Cu toate astea, cariera lui s-a distrus în 2022. Preotul fost schimbat din parohiat și din funcția de administrator al firmei de la Costinești, potrivit Cancan.