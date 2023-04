Moartea, la doar 41 de ani, a unui mare artist: Mircea Ciobanu

”Un pictor român devenise faimos în Europa anilor ‘80, un timp în care imaginea artistului sărac, prost îmbrăcat și chinuit de furtuni interioare era doar o amintire într-un Occident care miza acum pe apariții strălucitoare, pe figuri proeminente, cu aer de confort, bunăstare și prestigiu. Mircea Ciobanu , un tip vanitos, un vizionar atins de geniu, având o nestăvilită dorință de a șoca și un suflet plin de paradoxuri, ajunsese, înainte de a împlini vârsta de 35 de ani, cel mai important artist din Elveția.

Avea chip și plămădeală de super-star, un stil de viață asemănător marilor rebeli, ca Soutine, Utrillo sau Modigliani, și doar mima din când în când măsura, deși părea să-i cunoască pe deplin rostul: “a fi umil (nu spun modest, pentru că modestia este forma deghizată a orgoliului) înseamnă să-ţi recunoşti locul în Univers. A fi umil, înseamnă a fi normal”, spunea Mircea Ciobanu.

La vremea ascensiunii lui se terminaseră în Europa și vremurile în care un pictor putea spera la glorie doar atâta vreme cât era reprezentat de un galerist puternic, un model care și-a căpătat legenda, printre altele, și datorită faimosului tandem pe care-l făceau cândva Picasso și agentul său, Khan Weiler. Nu în ultimul rând, dispăruse și prototipul Galei, soția lui Salvador Dali , o femeie care umbla ea însăși cândva prin galerii pentru a întâlni clienți importanți pentru soțul ei.

Artistul chinuit și trist din era post-impresionistă fusese uitat, iar noua generație își declara intențiile defilând cu o serie de personaje glam, creatori-bussinesmeni, bine îmbrăcați, care gândeau că arta este o marfă de vânzare și care trăiau în lux, în parte și pentru că-și asumau mai multe misiuni și practicau mai multe meserii.

O poveste incredibilă

Noua rețetă a succesului cerea investiții serioase pentru a mima măcar o statură de elită, iar Mircea Ciobanu, care a înțeles perfect regulile jocului, s-a străduit să respecte rețeta: frecventa cercurile cele mai înalte și cele mai scumpe, elita galeriștilor lumii și a celor mai importanți negustori de artă. Acest pictor are o incredibilă poveste: a trăit, deopotrivă gloria, luxul sau mizeria, a cochetat cu masoneria, a fost iubit de femei și a trecut prin pasiuni furtunoase, a fost parte din intrigi spectaculoase, demne de un scenariu de film polițist și, în cele din urmă a murit, foarte tânăr, la vârsta de 41 de ani, rostind câteva vorbe care plutesc încă pe undeva, în infinit, cât să poarte, mai departe, o legendă romantică: am trăit tot și am înțeles totul. Se spune că și-a pictat moartea și și-a anticipat-o. “Cum mi-ar plăcea să mor? Nu mă amestec în afacerile lui Dumnezeu. Tot ce pot să spun este că avem, fiecare, moartea pe care o meritam”, spunea el.

Se înțelege că Mircea a fost un personaj insolit și acasă. Pictorul trecea, de bună seamă, drept un tip ciudat în Bucureștiul anilor ‘70: un bărbat de o frumusețe tulburătoare, cu un talent artistic ieșit din comun, carismatic și foarte bine educat, un tip remarcat de cam toată lumea, de la doamnele care licitau poate prea îndrăzneț o frântură din atenția sa, până la intelectualii vremii, fascinați de inteligența lui, sau colecționari, majoritatea din misiunile diplomatice străine la București, care nu ezitau să-i ofere sprijin.

Preferatul dramaturgului Paul Everac

Era preferatul dramaturgului Paul Everac, mergea la petreceri exclusiviste cu crema Bucureștiului, printre care Catinca Ralea – fiica ambasadorului României la Washington, sau soțul ei, Emanoil Petruț, actor la Teatrul Național din București. A fost prieten (și coleg, la Sfântul Sava) cu Adrian Năstase, iar faimoasa galeristă franceză de origine ucraineană Katia Granoff, pe care a cunoscut-o personal în Elveția și care i-a oferit un sprijin salvator, îl considera un expresionist latin care-și trăgea seva din pictura lui Goya sau El Greco.

“Când Mircea Ciobanu a deschis ușa galeriei mele, am văzut intrând o icoană bizantină. Era el însuși un tablou. Pictura lui Ciobanu atinge, însă, culmea acestei arte, se apropie de perfecțiunea ei”, avea să spună Katia Granoff. Se spune că Mircea ar fi putut fi la fel de bine actor sau critic literar, avocat sau architect, vorbea fluent franceză și engleză și făcea dovada unei culturi impresionante.

Primise inclusiv lecții de pian și echitație, adevărate extravaganțe într-o Românie care pornise, ce-i drept cu cadență moderată, marșul de 50 de ani spre Estul roșu. Fiu al unui reputat avocat bucureștean, Mircea fusese un student strălucit al Institutului de Arte Plastice, secția pictură, la clasa maestrului Corneliu Baba.

Și-a urmat harul

Intrase în secret la Academia de Arte Frumoase. Toată lumea a crezut că va studia arhitectura, așa cum fusese sfătuit, dar el și-a urmat harul, a intrat primul la Institut, tot primul l-a terminat, iar pe parcurs a câștigat o bursă care i-a permis să lucreze o vreme într-una din sălile Muzeului Theodor Aman, în plin centrul Bucureștiului, înconjurat de colecționari și de iubitori de artă, majoritatea din misiunile diplomatice străine la București. Mircea vindea mult, tablourile lui ajunseseră în colecții private din Austria, Brazilia sau Germania, așa că artistul își permitea o viață boemă și au rămas faimoase mesele pe care le oferea la Casa Scriitorilor sau Cina.

Ce-i drept, anii ‘70 erau cei în care Nicolae Ceaușescu, vedeta lagărului comunist, făcea două legendare vizită în Statele Unite, așa că am putea presupune că s-ar fi putut lăsa inspirat de visul american… Erau ani de deschidere pentru o Românie care, deși își pava cu lozinci revoluționare drumul roșu, privea din când în când înapoi, către un Vest al promisiunilor de bunăstare. Totuși, chiar și într-o societate încă relaxată, un campion nu avea cum să treacă neobservat. Securitatea nu-l scăpa din ochi pe Mircea Ciobanu, iar el, ca mulți alții pe vremea aceea, visa să părăsească România.

Pe 7 august 1971, pe când avea doar 21 de ani, Mircea Ciobanu se căsătorise cu Ada Michaela Ciobanu, pe atunci o tânără ziaristă la Radio-Televiziunea Română, iar în 1976 li se născuse primul copil, o fetiță, pe care au botezat-o Catinca. Era greu să emigrezi în asemenea condiții, deși fratele lui Mircea, Nicolae, trăia de ani buni la New York, iar părinții lui pregăteau, la rându-le plecarea din țară spre Statele Unite.

Mircea Ciobanu a părăsit țara în 1981

Era în 1979 când pictorul Mircea Ciobanu, pe atunci un tânăr artist cu pofil eminescian, aparent arogant și vanitos, expunea pentru ultima oară în România, la Galeriile de Artă ale Municipiului București. Folosind câteva relații pe care le consolidase în urmă cu trei ani, în 1978, când primise acceptul autorităților de la București să participe la o expoziție în Belgia, Mircea Ciobanu a părăsit țara în 1981, doar cu o valiză în mână. Gândea să-și încerce norocul într-un Vest în care euforia de pe piața liberă, datorată unui dolar foarte puternic, încuraja cele mai extravagante investiții financiare. Și-a luat cu el doar soția, iar țara a rămas undeva, în urmă, o dureroasă amintire a neputinței. Elveția i-a fost din acel an refugiu.