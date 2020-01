În timp ce Statele Unite şi Iranul se întrec în ameninţări, ţări din regiunea Orientului Mijlociu dar şi din Europa încearcă să detensioneze situaţia. Făcând un succint portret al ofiţerului iranian, pentru a explica mizele şi consecinţele uciderii acestuia de către SUA, Rainews aminteşte că generalul Qassem Soleimani „este un personaj legendar, fiind omul care a reușit să reproiecteze atât de mult scenariile geopolitice din Orientul Mijlociu în favoarea Iranului, încât un fost agent CIA l-a descris ca fiind cea mai puternică persoană din zonă”.

În acest context, ziarul turc Hürriyet scrie că nu este de mirare că Iranul a ameninţat că va riposta prin acţiuni îndreptate împotriva unor obiective americane importante. Un consilier al ayatollahului Ali Khamenei a acuzat Statele Unite că „au început războiul împotriva Iranului” şi a apreciat drept „ridicole şi absurde” declaraţiile preşedintelui american care avertiza că SUA vor ataca 52 de obiective importante din Iran dacă Teheranul va riposta militar după uciderea generalului Qassem Soleimani.

În aceeaşi notă, şi ziarul turc Sabah contestă decizia luată de preşedintele american, întrebându-se retoric: „Când Trump este considerat nelegitim în propria ţară, cum poate lua această măsură împotriva Iranului?”. „Membrii Partidului Democrat, care reprezintă jumătate din populaţia SUA, îl consideră pe Trump un preşedinte nelegitim. Camera Reprezentanţilor, unde Democraţii sunt majoritari, a votat săptămâna trecută demiterea lui Trump. În timp ce se află în această situaţie în ţara sa, cum poate oare Trump să decidă uciderea cu rachete a unui general din altă ţară? În plus, pe ce logică se poate baza când susţine că această crimă a fost comisă pentru a menţine pacea?”, se mai întreabă ziarul turc Sabah.

Într-o şedinţă extraordinară, Parlamentul irakian a votat o rezoluţie prin care cere guvernului să pună capăt prezenţei forţelor militare străine pe teritoriul irakian. În rezoluţie se arată că „Guvernul irakian trebuie să pună capăt prezenţei tuturor forţelor străine în Irak şi să le interzică să utilizeze spaţiul terestru, aerian sau naval pentru orice motiv”, notează The Independent. Rezoluţia nu are un caracter obligatoriu pentru executivul irakian însă premierul Adel Abdul Mahdi şi-a reiterat susţinerea pentru interzicerea prezenţei militare străine. Citând un diplomat american, The Independent mai arată că retragerea trupelor SUA din Irak va duce la o creştere a influenţei iraniene în ţară.

Şi după moartea lui Soleimani, Iranul „este încă o ameninţare”, opinează Haaretz. Qassem Soleimani „a planificat și pus în practică strategia și ideologia care aspirau să transforme Iranul într-o putere regională cu influență internațională. Acea aspirație nu a murit odată cu el. Organizația condusă de el, forța Quds a Gărzilor Revoluționare, cu toate capacitățile ei militare și economice, este numai o parte a ierarhiei politice și militare a Republicii Islamice. În fruntea ei se află conducătorul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, care nu intenționează să renunțe la obiectivele sale și va continua să lupte pentru supraviețuirea și materializarea planurilor sale. Acum se adaugă acelor obiective intenția declarată a Iranului de a trece la represalii cu o ‘răzbunare zdrobitoare’ pentru asasinarea vârfului său de lance”, arată Haaretz.

Uciderea generalului iranian a dus la o creştere rapidă a preţului petrolului, pe bursele mondiale fiind înregistrate creşteri între 3 şi 4%, notează la Libre Belgique.

(revista presei internaționale a fost realizată de RADOR)

