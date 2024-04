Moarte suspectă la Moscova. Cadavrul șefului companiei muzicale Yamaha găsit după cinci zile

Moarte suspectă la Moscova într-un hotel de cinci stele. Este vorba despre șeful companiei muzicale Yamaha, în vârstă de 55 de ani, Aoki Jun.

Reprezentanții companiei muzicale au sesizat autoritățile cu privire la dispariția CEO Aoki Jun. Acesta era cazat într-un hotel de cinci stele din capitala Rusiei, Radisson Royal.

Aoki Jun nu a mai luat legătura cu reprezentanții companiei muzicale timp de de cinci zile. Iar acest lucru a stârnit îngrijorarea colaboratorilor săi care au sesizat autoritățile rusești. În urma cercetărilor, corpul CEO Yamaha a fost descoperit în camera de hotel, la Radisson Royal, fost Ukraina.

În urma investigațiilor, anchetatorii ruși nu au găsit nici un indiciu legat de această moarte. Ei au transmis că șeful companiei muzicale Yamaha ar fi murit din cauza unor probleme medicale.

Conform contului Twitter Nexta, care a relatat despre caz, concluziile anchetei oficiale ar fi indicat probleme cu inima. Presa rusă, din care citează Nexta, susține că moartea lui Aoki Jun ar fi avut drept cauză insuficiența cardiacă.

Anchetatorii au afirmat, pe surse, că pe corpul victimei nu au fost identificate urme de violență sau vătămări corporale. Iar acest lucri ar indica faptul că moartea a avut cauze naturale.

