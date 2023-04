Mitropolitul Pavel al Bisericii Ortodoxe ucrainene, două luni de arest la domiciliu: „Nu voi plânge. Am plâns destul”

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat că a adus acuzații împotriva Mitropolitului Pavel. Mai exact, este suspectat în temeiul a două articole din Codul penal – privind incitarea la ură inter-religioasă și justificarea agresiunii rusești împotriva Ucrainei.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a descins în dimineața de 1 aprilie, la Lavra Pecersk din Kiev, unde își are sediul Biserica Ortodoxă Ucraineană (BOU), aripă istorică aliniată cu Rusia. Ulterior, Mitropolitul Pavel, starețul complexului mănăstiresc, a anunțat că a fost plasat în arest la domiciliu.

Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Ucrainene a fost dus în fața unei instanțe

„Se aplică măsura preventivă de arest la domiciliu pentru suspectul Lebed Pavel, născut pe 19 aprilie, 1961”, au anunțat autoritățile. De asemenea, mitropolitului îi este interzis să comunice cu credincioșii.

Mai exact, Mitropolitul Pavel a compărut sâmbătă în faţa unei instanţe din Kiev, sub acuzaţia de apologie a invaziei ruse în Ucraina şi de instigare la disensiuni religioase. Şedinţa de judecată s-a încheiat printr-o amânare pentru luni, după ce ierarhul a declarat că este bolnav.

Înaintea procesului, mitropolitul fusese interogat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Şeful SBU, Vasil Maliuk, a afirmat că „legea şi răspunderea pentru încălcarea ei sunt aceleaşi pentru toţi”.

Mitropolitul Pavel, înregistrat când vorbea despre ocuparea Hersonului

Serviciul de Securitate al Ucrainei a publicat și o înregistrare a unei conversații, în care Mitropolitul Pavel vorbește despre ocuparea Hersonului de către trupele ruse. Serviciul a publicat, de asemenea, și fotografii din timpul perchezițiilor de la reședința mitropolitului.

UOC este acuzată de autorităţile ucrainene de menţinerea legăturilor cu Biserica Ortodoxă Rusă, cu patriarhia la Moscova, deşi a rupt oficial legăturile cu aceasta în mai anul trecut. Tot sâmbătă, zeci de credincioşi ai UOC s-au adunat pentru a protesta în faţa Lavrei Peşterilor (Pecerska Lavra) din Kiev, la scurt timp după ce mitropolitul Pavel difuzase prin presă un mesaj video în care anunţa că „Lavra a fost percheziţionată”.

„Ei zic că eu susţin agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Eu am spus, spun şi voi spune: condamn toate tentativele împotriva statului nostru, iar ceea ce au făcut Rusia şi Putin este de nejustificat”, a arătat el.

Mitropolitul Pavel: „Aşa se ocupă ţara noastră de oamenii pe care nu-i doreşte. Ce să zic… ajută-mă, Doamne! Am binecuvântat toţi preşedinţii pentru alegeri, m-am rugat. Iar astăzi, am fost onorat cu asta. Sunt recunoscător pentru toată lumea. Nu voi plânge. Am plâns destul”, a mai spus faţa bisericească, potrivit RIA Novosti.