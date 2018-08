Un jurnalist ARUNCĂ BOMBA despre VIOLENȚELE din 10 august! Este CEA MAI GRAVĂ ACUZAȚIE: A MURIT după PROTESTELE din Piața Victoriei

Un bărbat din Teleorman a decedat în urma unor probleme grave de sănătare. Acesta a fost prezent la mitingul din 10 august în Piața Victoriei.





Bărbatul a decedat în urma unei hemoragii digestive superioare, potrivit medicilor, la o săptămână după ce a participat la mitingul din Piața Victoriei, informează b1.ro.

”Vreau să îmi mențin rezerva în privința cauzelor care au dus la moartea respectivului domn. La ora actuală nu știm 100% dacă a murit din cauza atacului cu gaze, dar un lucru ne îndrumă spre această ipoteză, anume faptul că domnul respectiv a leșinat în urma acțiunii cu gaze din Piața Victoriei, a avut o hemoragie nazală și bucală destul de puternică, a fost dus la echipajele SMURD pe 10 august după această hemoragie, și-a revenit puțin și a hotărât să plece acasă. A doua zi s-a simțit foarte rău și a mers la spital. Astăzi am aflat de decesul domniei sale. Până la această oră, acestea sunt informațiile pe care le am. Am considerat că se impune să dau această informație în forma aceasta neverificată, în stadiul incipient în care o aveam, pentru că este posibil să se încerce o mușamalizare a cazului, având în vedere că decesul s-a înregistrat la spitalul din Alexandria”, a declarat Alexandru Căutiș pentru B1 TV, primul jurnalist care a scris despre decesul bărbatului.

Pagina 1 din 1