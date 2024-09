Sport Mitică Dragomir, deconspirat de Dan Diaconescu. Nu a putut să păstreze secretul







Mitică Dragomir încasează lunar o sumă impresionantă pentru intervențiile sale legate de fotbal, în podcastul „MAX Profețiile lui Mitică”, unde este o prezență constantă.

Salariul fostului șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a fost făcut public de Dan Diaconescu, într-o postare pe TikTok.

Suma colosală primită de Mitică Dragomir pentru a vorbi despre fotbal

Prezentatorul TV a menționat că Dragomir, unul dintre primii săi invitați în studio, i-a mărturisit suma pe care o primește pentru aparițiile de la podcastul cu Horia Ivanovici.

Mai exact, conform spuselor lui Dan Diaconescu, Mitică Dragomir ar încasa lunar 6.000 de euro pentu comentariile sale despre fotbal.

„Pot să vă spun că Mitică Dragomir, nea Mitică Dragomir, care a fost unul dintre primii mei invitați acum douăzeci și ceva de ani, are – din sursă proprie, adică chiar domnia sa mi-a spus – are la site-ul Fanatik, unde are o emisiune de câteva ori pe săptămână, grozavă, are șase mii de euro pe lună”, a dezvăluit prezentatorul TV.

Cu cât i-a crescut pensia fostul șef LPF, după recalculare

Pe lângă banii pe care îi face prin intervențiile sale legate de sport, Mitică Dragomir încasează și o pensie frumușică.

Doar după recalculare a primit mai mult cu aproximativ 3.000 de lei, bani pe care, spune el, îi merită, pentru că toată viața a contribuit la stat cu sume mari.

„Mi-a mai dat 25-30 de milioane vechi. Păi, bă, frate, dacă am plătit? Eu iau pe contribu… .Mi-a făcut recalculare. Am avut salariu 15.000 dolari pe lună. Plăteam 6.000 la stat. Lună de lună.

Păi, dacă până la 70 de ani am avut salariul ăsta și am plătit la stat, n-am dreptul și eu să-mi iau? Ei au dat sau au au plătit? A, ălora care au plătit și le ia, e nedrept și să le dea banii înapoi. Dar care n-au contribuit și fac gălăgie, n-au bă dreptate! Ciocu’ mic!”, a precizat Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir are trei pensii lunar

De altfel, Dragomir are trei tipuri de pensii pe care le primește lunar.

Acestea includ o rentă viageră din domeniul sportului, de câteva sute de euro, pensia de fost parlamentar din două legislaturi, în jur de 7.000 de lei, și pensia pentru care a cotizat, care era aproximativ 4.000 de euro înainte de recalculare, conform afirmațiilor sale.