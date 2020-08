Cei doi au tot amânat momentul, dar acum se gândesc serios să facă nuntă. Misty și Keo nu cred că un act îi va uni mai mult, dar vor totuși să facă acest pas cât de curând. Iar evenimentul va fi unul restrâns, cu familia și prietenii apropiați.

„Ce ne leagă pe noi e mai mult decât acel act la care nu ținem neapărat. Acum bineînțeles că și eu ca oricare altă femeie îmi doresc să îmbrac acea rochie albă frumoasă de mireasă, mi-aș dori să facem o ceremonie și o mică petrecere, nimic extraordinar. Tot ceva discret, între noi, familie și apropiați.

N-am găsit momentul și având în vedere că ne-am mutat la casă nouă, a venit pandemia, nici n-am apuca de amenajat pe acolo. N-am exclus acel lucru în viitor”, a spus Misty la Antena Stars.

Misty a vorbit și despre începutul poveștii de dragoste dintre ea și Keo. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni TV, iar cel care a făcut primul pas a fost… însuși fostul iubit al Andreei Bălan.

„Eram puştoaică, aveam 17 ani la vremea aceea şi jucam într-un serial pentru un post de televiziune. Am fost invitată la o emisiune şi acolo era şi Keo, care cânta. Mai mult, pot să spun că a făcut primul pas, eu n-aş fi îndrăznit.

La un moment dat l-a trimis pe toboşarul lui de la vremea aceea să-mi ceară numărul lui de telefon. Îl ştiam pe Keo, eram fană! Toată lumea îl ştia pe bărbatul misterios venit de la Geneva, eram îndrăgostită.

Am ieşit, am luat masa în oraş şi aşa a început povestea. Cel mai mult m-a atras telentul lui muzical şi pasiunea lui pentru muzică. Este singurul artist care are un univers al lui şi numai al lui, propriu şi aparte”, a dezvăluit Misty pentru un post de televiziune, scrie Cancan.