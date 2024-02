Misterul Cleopatrei, aproape dezlegat! Un tunel secret, o „minune inginerească”, scos la lumină

Mormântul Cleopatrei, un mister istoric, pe punctul de a fi scos la lumină. În umbra orașului antic egiptean Taposiris Magna, o descoperire ar putea rescrie cărțile de istorie. Aceasta dezvăluie unul dintre cele mai mari mistere ale antichității.

Acestă descoperire remarcabilă, un tunel secret situat la 13 metri adâncime, a fost calificat ca un „miracol geometric” de comunitatea arheologică. Tunelul, descoperit de arheologul Katharine Martinez din Republica Dominicană, se întinde pe o lungime impresionantă de 1.300 de metri. Se strecoară prin straturile de gresie, având o înălțime de doi metri și prezentând o minune a ingineriei antice.

Între anii 320 și 1303 d.Hr., o serie de cutremure au lovit coasta, provocând prăbușirea unor părți ale templului și înghițirea acestora de către valuri. Săpăturile anterioare au dezvăluit o rețea de tuneluri care se întindeau de la Lacul Mariout până la Marea Mediterană.

În 2009, pe atunci Ministrul Antichităților, Zahi Hawass, a spus: „Dacă am descoperi mormântul Cleopatrei și al lui Marc Antoniu, ar fi cea mai importantă descoperire a secolului 21. Dacă nu am descoperi mormântul Cleopatrei și al lui Marc Antoniu, tot am făcut descoperiri semnificative aici, în interiorul și în afara templului.”