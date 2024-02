Fotbalistul care-l făcea pe Ceaușescu să turbeze de furie. Interzis peste tot în presă

Gheorghe Ceauşilă a jucat la echipe importante precum Steaua București, Dinamo București, Universitatea Craiova sau Sportul Studențesc. De asemenea, acesta a fost și antrenor la trei echipe din Grecia: PAE Marko (2000-2004), PAE Kouvaras (2004-2007), PAE Keratea (2007-2009). La emisiunea Fotbal minut cu minut, care avea loc în fiecare duminică, toți știau numele C. Gheorghe, dar abia după Revoluție, microbiștii au aflat că îl cheamă Gheorghe Ceaușilă.

Gheorghe Ceauşilă, fotbalistul căruia regimul i-a furat numele

Gheorghe Ceauşilă a rămas în memoria microbistului român ca fotbalistul căruia i-a fost luat dreptul de a-și auzi numele pe stadioanele din țară. Motivul care a stat la baza deciziei a fost faptul că numele său se asemăna foarte mult cu cel al dictatorului Nicolae Ceauşescu. Din acest motiv, crainicii sau cronicarii zilei îl treceau drept C. Gheorghe.

După zeci de ani, fostul fotbalist își aduce aminte și regretă două lucruri:

„Primul a fi acela că atunci când am ajuns la Steaua eram prea mic şi nu am avut şansa să joc în Cupa Campionilor – era anul în care au câştigat trofeul. Apoi, regret că nea Cornel Dinu a fost îndepărtat de la naţională în 1994. Probabil că dacă rămânea acolo m-ar fi luat la Campionatul Mondial din SUA”, a spus Gheorghe Ceauşilă.

Dinamovist până la moarte, chiar dacă a fost campion cu Steaua şi Craiova

La vârstă de 19 ani, Ceaușilă a ajuns la Steaua, sub comanda lui Radu Troi. I-a avut colegi pe Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu şi Dumitru Stângaciu. Era anul în care Steaua a câştigat Cupa Campionilor. Astfel, tânărul fotbalist a intrat în posesia primului titlu de campion naţional din carieră. Avea să câştige şi eventul, dar cu Universitatea Craiova.

„Vreau să se înţeleagă că am respectat emblema oricărui club i-am îmbrăcat tricoul chiar dacă ţin cu Dinamo. Dacă nu era aşa, atunci, de exemplu, suporterii Craiovei nu m-ar fi iubit niciodată”, spune fostul golgheter pentru blogul lui Ovidiu Ciutescu.

La Universitatea Craiova a ajuns în anul 1988, atunci când echipa se reinventa după perioada de glorie. Gheorghe Ceaușilă i-a impresionat pe olteni cu tehnica și driblingurile sale de pe teren, chiar dacă nu avea numele complet pe tricou.

Valentin Ceaușescu i-a șters numele

Fostul golgheter își aduce aminte perioada în care numele i-a fost șters din cauza că semăna prea mult cu cel al dictatorului:

„Am început fotbalul acasă, la Chimia Râmnicu-Vâlcea, la juniori. Apoi m-au luat în armată, la Steaua. Abia ajunsesem de câteva zile când a venit la mine Valentin Ceaușescu.

«Copile, uite cum stă treaba?», mi-a spus. «Ori îți schimbi numele, ori îl transformăm în inițială! Așa nu poți să joci fotbal, e ordin știi tu de unde»”, povestește Ceaușilă, care avea 19 ani în acel moment.

„N-am vrut să-mi schimb numele de familie, m-am gândit că n-o să țină cine știe cât, mai ales că încă nu ajunsesem să fac performanță”, explică acesta.

Ceaușilă își amintește că a intrat în panică a doua zi după debutul său în Divizia A:

„Eram acasă, la Vâlcea, și am cumpărat ziarul Sportul, să văd dacă s-a scris ceva de mine. Am avut un șoc atunci când am citit echipa. Eu nu eram, deși jucasem! Abia la a treia sau a patra citire am descoperit un «Ce Gheorghe» în caseta meciului și am făcut legătura. Eram eu!”.

Cu timpul s-a obișnuit cu noul său nume impus de regim.

Cariera lui Ceaușilă a cunoscut apogeul la Universitatea Craiova

A primit 100.000 de lei pentru a juca la Scornicești:

„Îmi aduc aminte cum m-au luat. Eram cu Vâlcea în cantonament și m-am trezit la ușă cu un secretar de stat de la Scornicești. Mi-a dat o pungă cu 100.000 de lei, pe atunci o Dacie nouă era 60.000, și m-a pus să semnez. A doua zi l-am sunat pe tata și i-am spus să vină să ia banii că nu puteam să stau cu ei în cameră”, a mai spus Gheorghe Ceaușilă.

Cu Universitatea Craiova a câștigat Cupa și campionatul în anul 1991. Acest lucru se întâmpla după Revoluție, atunci când clanul Ceaușescu fusese complet înlăturat de la putere.

Chiar dacă a reușit să facă performanță la Craiova, cariera i-a fost terminată brusc:

„Într-un turneu de pregătire în Ungaria m-am accidentat grav la menisc și m-am operat. Sorin Cîrțu, antrenorul Universității, a crezut atunci că nu voi mai putea face niciodată performanță și mi-a spus să-mi caut altă echipă”, își aduce aminte fotbalistul.

A avut puterea de a o lua de la capăt și a mai jucat fotbal de performanță până în anul 1997. A trecut pe la echipe precum PAOK Salonic, Dinamo, Sportul și FC Național. Apoi a plecat în Grecia, unde a devenit antrenor la juniori și, apoi, antrenor-jucător lângă Atena.

Echipele la care a evoluat Gheorghe Ceauşilă de-a lungul carierei

1. 1971 – 1985 – Chimia Rm. Vâlcea – juniori şi D1

2. 1986 (01-08)- Steaua Bucureşti – Tineret şi D1

3. 1986 – 1987 – Chimia Rm. Vâlcea – D1

4. 1987 – 1988 – FC Olt Scorniceşti – D1

5. 1989 – 1991 – Univ. Craiova – D1

6. 1991 – 1992 – Dacia Unirea Brăila – D1

7. 1992 – 1993 – Sportul Studenţesc – D1

8. 1994 (01-08)- PAOK Thessaloniki (Grecia) – D1

9. 1994 (08-12) – Dinamo Bucureşti – D1

10.1995 (01-07) – FC Naţional – D1

11.1995(11)-1996 – Farul Constanţa – D1

12.1996 (08-12) – Maccabi Accho (Israel) – D2

13.1997 (01-05) – Apullum Alba Iulia – D2

14.1997 (05-08) – Ironni Ashed (Israel) – D1

15.1997(09)-1998- Panionios Atena (Grecia) – D1

16.1998 (07-09) – Juventus Colentina – D3

17.1999(06)-2001- PAE Marko (Grecia) – D3

Cariera de antrenor:

1. 2000 – 2004 – PAE Marko (Grecia) – juniori

2. 2004 – 2007 – PAE Kouvaras (Grecia) – juniori

3. 2007 – 2009 – PAE Keratea (Grecia) – juniori

Palmaresul adunat în timpul carierei:

1. 5 prezenţe în echipa naţională

2. Campion Naţional: 1985/1986 şi 1990/1991

3. Cupa României: 1990/1991

4. 214 prezenţe în Liga 1 / 58 goluri