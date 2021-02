Şi continuă. „Cînd nu ai, te doare la bască cine îți e stăpîn. De-abia cînd începi să faci un pic de cheag, atunci începi să-ți dai seama. Că ce cîștigă străinii pierzi tu de fapt. Că e un joc de sumă zero, dincolo de toată propaganda bombastică privind „Cînd nu ai, te doare la bască cine îți e stăpîn. De-abia cînd începi să faci un pic de cheag, atunci începi să-ți dai seama. Că ce cîștigă străinii pierzi tu de fapt. Că e un joc de sumă zero, dincolo de toată propaganda bombastică privind globalizarea . Şi să iubim străinii. Că ne sînt superiori și știu ei mai bine cum ar trebui să ne trăim viața”, a scris Palada pe social media.

Mirel Palada: „Când nu ai, te doare la bască cine îți e stăpân”

„Pe vremuri, în Evul Mediu, pe amărîtul de iobag nu-l interesa dacă e sub biciul ducelui de Orleans sau sub cel al boierului Cantacuzino. Sau al agăi Mustafa Selim. Tot un drac era. Muncea, se spetea, venea boierul și îl belea. Cu legea în mînă. Și lui nimic nu-i rămînea. Na, că am început să fac și versuri, ca Robin Hood”, mai scrie sociologul.