Mircea Rednic solicită transferuri la Dinamo. „Câinii” nu ies din pasa proastă

La primul meci de la revenirea pe bancă în Ștefan cel Mare, „Puriul” a spus că va face cel puțin două transferuri în perioada următoare și că Harlem Gnohere, nume vehiculat în ultimele zile, nu se află pe lista lui. Mai mult, antrenorul a avut o reacție dură la adresa celor care spun că primește comisioane la transferuri.

„Pe mine mă interesează să aduc jucători care să creeze concurență”

„Cel puțin doi jucători vor veni pentru că e nevoie. Eu nu schimb de dragul de a schimba. Prea multe oricum nu pot să schimb. În perioada asta, nu poți să găsești jucători. Sunt liberi, s-au antrenat singuri, nu și-au găsit echipe…

Nu aducem jucători de 1 milion de euro, de 15 milioane… Noi suntem în insolvență. În plus, nu există comisioane. Asta ca să stea liniștiți toți care mănâncă rahat. Nu am venit la Dinamo ca să mă îmbogățesc. Am venit ca să ajut. Pe mine mă interesează să aduc jucători care să creeze concurență. E OK să ai tineri, dar să-i bagi când scorul e pozitiv.

Bizonul, nu. El nici nu joacă la Mouscron, ultima clasată din a doua ligă. A avut perioada lui, și-a făcut treaba. A avut ofertă mult mai mare de la FCSB ,dar cei care au condus în perioada aia n-au simțit ce trebuiau să facă. Dar nu se pune problema ca Gnohere să vină la Dinamo”, a declarat Mircea Rednic la finalul meciului de sâmbătă, scrie gsp.ro.

Este al treilea an de chin pentru „câini”, după ce în precedentele două sezoane au stat cu emoțiile retrogradării.

Până la egalul de sâmbătă „câinii” ajunseseră în Liga 1 la 7 înfrângeri consecutive, unele umilitoare, egalând o contraperformanță istorică, de acum 18 ani. În acest răstimp, dinamoviștii au încasat 20 de goluri. Cu toate acestea, jucătorii de acum nu se pot compara cu cei din primăvara 2003, când a fost precedentul „Agent 007″.