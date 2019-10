Lucescu a recunoscut faptul că a fost în vestiarul celor de la FCSB, de două ori, în timpul meciului cu Mlada Boleslav. Mai mult, antrenorul a povestit și cum s-a derulat vizita de îmbărbătare a echipei. „N-a fost nicio greșeală că am intrat în vestiar la FCSB! Absolut deloc. Am ajuns la un nivel de performanță și de experiență de viață în care nu mai există parti-pris-uri. Nu sunt inchistat într-un anumit mod de a face ceva și de a mă comporta. Experiența mea poate ajuta pe toată lumea care-mi cere sfatul. Am vorbit de mai mult ori cu Gigi Becali, pentru că mă suna. Am ajuns atunci la ei în vestiar pentru că erau într-un moment greu. MM își dăduse demisia, Gigi nu putea să meargă și m-a rugat pe mine să o fac. Băieții erau singuri și le-am spus două cuvinte”, a comentat Lucescu la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” (Ioanițoaia – n.n.).

Mai mult, Lucescu a mai spus că s-ar duce la oricare echipă românească dacă ar fi chemat: „Era o echipă românească ce juca în Europa League! Cum să nu mă intereseze?! Dacă mâine mă cheamă Craiova și e nevoie de mine, mă duc! Eu nu uit că sunt un exponent și un produs al fotbalului românesc. Sunt un om care am învățat totul aici. Eu sunt un român în primul rând! Cum să fie o greșeală? Mă duc la Rapid, la Dinamo, peste tot. Suporterii au dreptul lor și pot să interpreteze… Ei poate au dreptate pentru că judecă dintr-un singur punct de vedere. Noi suntem profesioniști, nu suntem legați de culorile unui singur club. Cum se spune și-n Anglia că poți să trădezi pe oricine, dar nu culorile unei echipe!”.

Un bun antrenor, mai crede Lucescu, este acela care nu privește fotbalul dintr-o singură direcție și are puterea să revină la o echipă, ori de câte ori este solicitat de patron. „Prezența mea vizavi de jucători cred că reprezintă ceva. Jucătorii își stimează colegii care au reușit! Când apare Ferguson toată lumea se înclină pentru ce a făcut. Stima pe care am acumulat-o în acești ani pentru generațiile tinere trebuie să fie un exemplu. Și nu uitați, că prima echipă cu care am ținut a fost CCA!”, a mai spus Lucescu.

