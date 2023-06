Mircea Lucescu, despre cum se joacă fotbal în vremuri de război. De ce a rămas antrenorul român în capitala Ucrainei

La Kiev, Mircea Lucescu trebuie să își antreneze echipa printre sirenele alarmelor aeriene care anunță posibile atacuri cu rachete supersonice, trase de armata rusă.

Cu toate astea, ”Il Luce” spune că vremurile grele îi face pe oameni să devină mai buni și mai solidari, pentru a putea trece împreună peste toate greutățile.

”E ușor să fii om atunci când ai succes, e mult mai dificil atunci când toate lucrurile parcă sunt împotrivă. Era foarte important ca fotbalul să continue, în condiții foarte grele. Se joacă fără suporteri. Televiziunea mai puțin participă, iar preocupările sunt altele, antrenamentul se întrerupe. În timpul jocului, meciul s-a întrerupt cu cinci minute înainte de final. S-a stat o oră, după care s-a revenit pe teren”, a povestit antrenorul.

A avut probleme de sănătate

Cunoscutul antrenor român a mai declarat că a avut unele probleme de sănătate și a fost nevoit să facă o operație complicată, dar cu toate astea nu se gândește să renunțe la fotbal.

Recuperarea după o astfel de operație de șold se face în centre de specialitate, Mircea Lucescu fiind în prezent un om normal din punct de vedere al mersului.

Pentru Mircea Lucescu fotbalul este viața lui, și nu se gândește pentru moment la retragere. Deși Ucraina este în război, Lucescu nu și-a trădat jucătorii, deși o putea face foarte bine și foarte repede, să se repatrieze în România.

„Din cauza drumurilor foarte lungi, am ajuns într-o situație să fac o operație de coxartroză. Treceam de două ori pe săptămână granița. Mai stăteam câte o oră și jumătate de fiecare dată. N-am dat bir cu fugiții, n-am trădat pe nimeni. Am refuzat alte oferte foarte bune. Încă mai sunt in putere, chiar dacă sunt cel mai bătrân antrenor din fotbalul european sau chiar fotbalul mondial. Mă motivează pasiunea pentru fotbal si respectul pentru oameni. Sunt două lucruri importante”, a spus Mircea Lucescu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.