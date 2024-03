Sport Mircea Lucescu atrage atenția. Naționala are o mare problemă înainte de Euro 2024







Mircea Lucescu a văzut partida dintre România și Irlanda de Nord (scor 1-1), din tribunele „Arenei Naționale”. „Tricolorii” au jucat modest în confruntarea amicală, un prim test înaintea Campionatului European. „Il Luce” remarcat că mulți jucători au probleme la echipele de club, acolo unde nu joacă. Sau, dacă o fac, apar pe teren rar și doar câteva minute.

„Pentru primul meci in 2024 a fost bine. Au și jucat contra unei echipe care s-a apărat și a vrut doar contraatac, 5 pe linie, 4 jucători la mijlocul terenului. Se vede că sunt mulți jucători fără meciuri la echipa de club.

Mircea Lucescu, despre marea slăbiciune a echipei naționale

Să sperăm că până la Euro fotbaliștii noștri vor face eforturi pentru a deveni titulari. Așa o să aibă un ritm, care în seara asta a lipsit.

Dar un joc de antrenament bun, împotriva unei echipe ambițioase, agresive, rapide, și foarte periculoase pe contraatac. E o problemă dacă nu joacă la echipele lor”, a afirmat Lucescu.

Selecționerul Edi Iordănescu a declarat că, deocamdată, nu are idei clare legate de lotul cu care va aborda turneul final. Dar, niște concluzii a tras după confruntarea de vineri seară.

Concluziile lui Edi Iordănescu

„Eu nu fac acum lotul pentru Euro. Aștept răspunsuri, azi am primit anumite răspunsuri, voi mai primi altele și împotriva Columbiei.

Între timp, băieții se vor întoarce la cluburi. Avem o analiză împreună cu staff-ul, tragem concluziile pentru acțiunea aceasta, urmărim atent evoluțiile fiecărui jucător, după care vom începe să așezăm lucrurile pe hârtie pentru a vedea cum reușim să construim un nucleu de 23 de jucători cât mai competitivi pentru European”, a precizat Iordănescu junior.

„În primul rând ne doream să câştigăm, chiar dacă am făcut al 12-lea joc fără înfrângere, noi am abordat la victorie meciul. Nu a fost uşor, pentru că am întâlnit un adversar foarte arţăgos. Am văzut că cifrele nu arată rău, am avut 66% posesie, dar am avut o construcţie pasivă în multe momente. Nu am avut nici ritmul la construcţie pe care l-aş fi vrut. Un alt lucru care nu îmi dă pace este legat de chimia jocului”, a mai declarat selecționerul.