Incident neașteptat. Aeronava care trebuia să-i transporte pe fotbaliștii echipei naționale a României în Elveția s-a stricat. Ce alternativă s-a găsit

Selecționerul Edi Iordănescu a anunțat într-o conferință de presă că echipa a trebuit să se despartă în două grupuri și să utilizeze alte două aeronave pentru a ajunge de la Priștina la Zurich. Pe lângă avionul care s-a defectat, și vremea rea le-a pus probleme fotbaliștilor.

Avionul care trebuia să transporte naționala României în Elveția s-a defectat

Edward Iordănescu, selecționerul echipei naționale a României, a relatat în detaliu evenimentele care au avut loc și a exprimat satisfacția că defecțiunea avionului nu a avut loc în timpul zborului. El a subliniat că cel mai important aspect în acest moment este sănătatea și starea de bine a tuturor membrilor echipei.

„Am avut probleme cu furtuna, am avut probleme cu avionul, au fost probleme. A fost şi o întârziere, am făcut şase ore de la momentul de când am plecat din hotel din Kosovo până când am intrat în hotel în Elveţia. Important este că nu s-a stricat în zbor.

Dacă suntem aici, înseamnă că suntem sănătoşi şi asta este o provocare, le luăm pe toate cum le primim. Încercăm să ne energizăm, să ne capacităm, să ne motivăm şi, dacă trebuie, să schimbăm şi la Bucureşti aeronava, dar ducem puncte cu noi, eu sunt mulţumit cu asta”, a declarat selecţionerul, potrivit Agerpres.

România și Elveția se vor confrunta luni pe teren

Echipa națională a României a înregistrat o remiză în meciul cu Kosovo (0-0), desfășurat vineri seara la Priștina. Următorul lor meci din Grupa I a preliminariilor EURO 2024 va avea loc luni, în fața Elveției, la Swissporarena din Lucerna, cu începere de la ora 21:45.

Înaintea confruntării dintre România și Elveția de luni, selecționerul Edi Iordănescu a asigurat suporterii români că echipa națională va depune toate eforturile pe teren pentru a obține un rezultat pozitiv împotriva Elveției.

„Referitor la planul nostru o să va spun după meci, nu pot să va spun acum. Suntem conștienți de calitatea adversarului de mâine. Este o echipa de calitate cu jucători de mare calitate. Au un antrenor experimentat, e o echipa prezența mereu la turneele finale. Sunt convins că Elveția este în TOP 6 naționale din Europa și probabil în TOP 4 atunci când vorbim despre organizarea jocului.

Au o mulțime de calități, asemenea unui ceas elvețian. Știm asta, dar am venit aici cu personalitate, cu o mentalitate și jucătorii au potențial. De asemenea, avem dorința de a reveni în elită fotbalului. Credem în noi și fiți siguri că am venit aici să ne luptăm și să luăm punct sau puncte”, a spus selecționerul.