Politica Mircea Geoană: Protecția americană rămâne, dar Europa trebuie să renegocieze relația cu SUA







Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, a discutat într-un interviu despre relația transatlantică, prezența militară a Statelor Unite în Europa și rolul Uniunii Europene în domeniul apărării.

El susține că protecția americană rămâne prezentă, însă Europa trebuie să își redefinească contribuția și să renegocieze cadrul relațional cu Washingtonul.

Întrebat dacă retragerea parțială a trupelor americane de pe flancul estic ar trebui să fie motiv de îngrijorare, Geoană a explicat că Statele Unite nu vor abandona Europa, ci asistăm la o tranziție graduală:

„Nu cred că vor pleca de la noi… În clipa de față se reașează cărțile.”

El a adăugat că această tranziție include și alte state, precum Regatul Unit, Norvegia, Turcia și Canada, într-un proces negociat care vizează consolidarea securității europene.

Potrivit lui Geoană, Europa trebuie să fie activă în această realiniere:

„Dacă noi credem că vom trăi la nesfârșit din osânza real estate-ului strategic… fără să punem coridoare economice, fără să punem elemente de comerț… ne va fi foarte greu să vindem.”

Fostul oficial NATO a subliniat că momentul actual marchează o primă discuție de la 1945 încoace între europeni și americani privind parteneriatul global, incluzând tehnologie, securitate și investiții.

El consideră că aceste discuții sunt esențiale pentru ca Europa să își definească mai clar propriul rol în securitate:

„Acest șoc este necesar, într-un fel… Trebuie să începem să împachetăm un produs și să mergem neîntârziat la noua administrație.”

Geoană explică că europenii trebuie să contribuie concret la apărare și să prezinte resurse clare în negocierile cu Statele Unite. Scopul este un parteneriat mai echilibrat, nu unul dominat unilateral de Washington:

„Liderii europeni vor trebui acum să elaboreze planuri de apărare bazate pe contribuții concrete… un parteneriat mult mai echilibrat și mai egal. Nu doar o dominație americană asupra noastră.”

În discuția despre relațiile cu Rusia și China, Geoană a remarcat că administrația Trump a încercat să înțeleagă strategia pe termen lung a Moscovei și eventualele efecte ale alianței strategice cu Beijingul.

În privința Ucrainei, el a subliniat necesitatea unității occidentale pentru a descuraja continuarea agresiunii ruse:

„Singura modalitate de a o face să-și schimbe cu adevărat planurile este să arătăm că suntem hotărâți… să forțăm să facă un calcul cost–beneficiu.” „Dacă rămânem uniți, conflictul va ajunge relativ ușor la un armistițiu. Dacă nu… cred că Putin va fi serios încurajat să continue bombardamentele și să exploateze diviziunile noastre.”

El avertizează că Rusia va continua să folosească instrumente de război hibrid, inclusiv atacuri cibernetice și interferențe strategice:

„Moscova rămâne cel mai redutabil adversar al nostru… trebuie să ne adaptăm la o Moscovă mult mai agresivă… care va continua un război hibrid permanent.”

Geoană atrage atenția că România trebuie să își valorifice nu doar poziția geografică, ci și resursele economice și industriale pentru a rămâne un partener activ în cadrul alianței.

Mai larg, Europa trebuie să asume responsabilități concrete în apărare și comerț, pentru ca relația transatlantică să fie echilibrată și durabilă.