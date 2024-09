EVZ Special Mircea Geoană, despre colaborarea politico-militară în NATO. „Prezența mea a mutat atenția spre flancul estic”. Video







Exclusiv. Astăzi a fost difuzată o nouă ediție a podcastului „Contrapunct” pe canalul de YouTube „HAI România”, gazdele fiind jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea. Invitatul special al acestei ediții a fost Mircea Geoană, candidat la alegerile prezidențiale din România.

Discuția s-a concentrat pe teme de actualitate, iar Mircea Geoană a răspuns întrebărilor într-o manieră deschisă.

Importanța colaborării politico-militare

Întrebat cum s-a simțit printre militarii de la NATO, Mircea Geoană a oferit un răspuns detaliat. „Eu mă simt bine printre profesioniști, în general. Mulți militari, foarte buni. Și militarii români sunt foarte buni și foarte apreciați. Avem un fel de diviziune a muncii, între ce facem noi, partea politică, și partea militară. Intersectăm cele două părți ale structurilor NATO, dar dânșii au o rânduială proprie.

Ca să dau un exemplu: eu politicul, partea politică, am o problemă în Marea Neagră. Am nevoie să întăresc apărarea antirachetă, antiaeriană în zona Deltei Dunării, să vedem ce facem cu dronele care pică cam des pe la noi. Dar noi dăm această comandă către militari și spunem părții militare a organizației ce avem nevoie. Am nevoie de un răspuns militar profesionist la problema mea politică. Militarul vine înapoi la mine și tot eu, politicul, iau decizia finală. Deci este o relație de respect și de colaborare permanentă.

Prezența lui Mircea Geoană la NATO

De asemenea, prezența lui Mircea Geoană la NATO a avut un impact destul de mare asupra modului cum este privită România.

„Prin simpla mea prezență la vârful NATO, la conducerea NATO, un om din est, un om din noii aliați, a făcut ca centrul de atenție politică, în cadrul alianței să se mute către flancul estic. Faptul că sunt și român a contat. Dar evident că faci acest lucru, de o manieră foarte sofisticată, fără să lași amprente prea multe. Job-ul este să ai grijă de toată lumea, chiar dacă ești român.

Pe de altă parte, ceea ce am încercat întotdeauna să încurajez au fost și lucrurile militare propriu-zise: planuri de apărare, grupuri de luptă. Dar și lucruri puțin mai sofisticate. Tot timpul am împins către industria de apărare care să vină și în țările din est, inclusiv în România. Cred că avem o șansă pe care nu avem voie să o ratăm. Să renască industria de apărare românească, pe criterii NATO, pe standarde NATO. Așa cum fac și alte țări, ca Polonia sau ca Cehia.

Am încurajat foarte mult și voi încuraja și din calitatea mea prezentă și sper și viitoare, mult mai mult transfer de tehnologie către companiile românești care fac inovație în zona de tehnologii cu dublă întrebuințare: civilă și militară. Avem atât de mult talent, avem atât de mulți tineri care au firme cu idei foarte interesante. Și pentru acest lucru am ajutat la crearea primului fond de investiții al NATO în tehnologie.”

