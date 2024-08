Politica Mircea Geoană, decizie legată de prezidențiale. A discutat deja cu oficialii NATO







Mircea Goeană a anunțat că a luat decizia legată de prezidențiale. Totodată, secretarul general al NATO a discutat cu superiorii săi vizavi de competiția electorală. Cu toate acestea, fostul social-democrat e ezitat să facă anunțul oficial.

Mircea Geoană, în cursa pentru Cotroceni

Secretarul general al NATO susține că a discutat subiectul alegerilor cu actuala și cu viitoarea conducere a Alianței. Mircea Geoană a declarat că anunțul oficial privind candidatura sa va fi făcut în următoarele zile.

„La nivel personal decizia mea este luată. La nivel politic și instituțional trebuie să respect regula jocului la NATO și anunțul formal, oficial o să-l fac în clipa în care îmi termin mandatul și asta se va întâmpla în perioada imediat următoare. (…) La nivel personal lucrurile sunt clare. Sunt liniștit, sunt hotărât, sunt determinat, dar din punct de vedere al unui anunț oficial trebuie să mai așteptăm câteva zile”, a explicat secretarul general al NATO la Digi 24.

Schimbare importantă

Conform fostului social-democrat, România ar avea nevoie de o schimbare majoră. În plus, Mircea Geoană a subliniat că nu ntr-o campanie electorală în timp ce ocupă o poziție importantă pe plan internațional. Mai mult, acesta a vorbit și despre cei care ar putea asigura guvernarea.

„Mecanica și logistica, semnături și observatori în secțiile de vot, cred că nu o să fie dificultăți. Cu cine vom guverna după aceea este o discuție pe care o vom avea după ce vedem și rezultatul alegerilor parlamentare”, a adăugat fostul social-democrat.

Mircea Geoană, despre Congresul PSD

Secretarul general al NATO a declarat că a urmărit Congresul PSD „fără sonor”. Totodată, acesta a criticat deciziile luate de guvernanți.

„Dacă îi iei la măsurat față de propriile promisiuni, toți cad la extemporal. Au uitat să lucreze la propriul lor proiect național. Am tras mult sa băgam România în NATO și UE. (…) Eu mă simt responsabil față de români și o să îi țin și pe guvernanți. Cred că lipseste un proiect național pentru 10 ani de zile. Românii și româncele vor vota. Am ascultat Congresul fără sonor.(…) Am observat o anumită lipsă de energie”, a mai spus secretarul general al NATO.