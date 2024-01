Programul Rabla pentru tractoare şi maşini agricole. Ce se va schimba

Mircea Fechet, ministrul Mediului, a declarat că programul „Rabla pentru tractoare și mașini agricole” va avea un buget de 500 milioane lei. Aşdar, Mircea Fechet a prezentat un nou program care vine să ajute fermierii din România. Ministrul mediului a anunțat că într-o fază incipientă este programul Rabla la tractoare şi maşini agricole, un program despre care s-a mai discutat.

Mircea Fechet, despre programul „Rabla” la tractoare şi maşini agricole

Mircea Feche a mai spus că banii vor putea fi folosiți pentru achiziția de mașini agricole. Mai mult, ministrul spune că programul ar trebui să devină funcțional în acest an.

„Ne propunem în baza unui ajutor de minimis de maxim 30.000 de euro, pe fiecare fermier, să finanţăm achiziţia de tractoare şi maşini agricole, pentru că astfel de investiţii nu au fost până acum finanţate şi din bugetul AFM”, a spus Mircea Fechet.

Mircea Fechet, despre programul Rabla. Sursa foto: Pixabay.

Potrivit celor declarate de ministrul Mediului, programul „Rabla pentru tractoare și mașini agricole” va avea un buget de 500 milioane lei. Astfel, pentru prima dată, fermierii din România vor beneficia de un sprijin pentru a ține pasul cu noile tehnologii agricole. Acest program este similar cu cel de achiziții de autoturisme noi.

Mircea Fechet a vorbit despre ajutorul pentru achiziția de tractoare încă de anul trecut. De atunci a atras atenția că este necesar ca programul Rabla să fie regândit în fiecare an. Programul ar trebui să devină funcțional în acest an, a concluzionat Mircea Fechet.

Alte facilităţi pentru fermieri

Și premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, că în şedinţa de Guvern se va acorda un sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal, pentru a compensa pierderile suferite din cauza războiului din Ucraina.

Guvernul va legifera echivalarea permisului auto la categoriile B şi B1 pentru tractoare şi va rezolva şi problema utilajelor agricole, extinzând excepţiile de la înmatriculare şi inspecţie tehnică periodică la categoria vehiculelor lente, astfel că RAR va putea efectua ITP-ul la vehicole agricole sau forestiere cu laboratoare mobile chiar la sediul fermelor.

„Aşa cum am promis, aprobăm astăzi un prim pachet de măsuri convenite împreună cu fermierii şi transportatorii. Am discutat şi cu micii fermieri şi transportatori aflaţi în stradă, şi cu marile asociaţii de profil. Este clar că protestele au fost îndreptăţite! Iar deciziile pe care le adoptăm confirmă că mare parte din cerinţele lor sunt absolut legitime. Am promis că vom rezolva problemele oamenilor, iar eu şi acest Guvern ne ţinem de cuvânt!”, a spus premierul.