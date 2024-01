Mircea Diaconu, actorul care a candidat la președinție dintr-o greșeală

Mircea Diaconu, născut pe 24 decembrie 1949 în Vlădești, Argeș, și-a început cariera în actorie în 1970, la teatrul Bulandra. Absolvent al liceului din Câmpulung și al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, el a fost obligat să se înscrie în Partidul Comunist Român în anul doi de studenție.

În 1980, Diaconu s-a însurat cu Diana Lupescu, actriță de profesie, și împreună au făcut doi copii. A jucat în numeroase filme, printre care Filantropica, Kino Caravan, Piciu și Operațiunea Autobuzul. Pe 21 decembrie 1989, când revoluția anticeaușistă era în desfășurare, Diaconu a instigat la greve și proteste studențești împotriva regimului comunist. După revoluție a devenit liber profesionist și a fost medaliat cu Ordinul Național de Merit de către președintele țărănist Emil Constantinescu.

Mircea Diaconu a fost profesor universitar și directorul teatrului Nottara între 2004 și 2011. Și-a început cariera politică în 2008, ca membru PNL și a fost ales senator. În mai 2012, premierul social-democrat Victor Ponta l-a desemnat în funcția de ministrul Culturii. În 2014, a candidat ca independent la alegerile europarlamentare, iar în 2019, a devenit candidatul prezidențial comun al partidelor liberal-sociale ALDE și PRO România, cu sloganul „Un Om”.

La interviul din podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, Mircea Diaconu a dezvăluit că participarea sa la alegerile din 2019 a fost un „accident”. El și-a anunțat candidatura la Ateneul Român, la o conferință de presă, sugerând că ar putea candida independent. Actorul era enervat de faptul că Iohannis mai voia încă un mandat prezidențial.

Actorul a mai spus că în seara respectivă s-a dus la Ateneul Român:

„Și atunci m-am enervat în seara aia și a doua zi m-am dus la Ateneul Român și am zis „Vreau și eu, dacă mă lăsați, pe treptele Ateneului, mâine, să fac o conferință de presă”. Și m-au lăsat. Am anunțat-o, a venit lumea și am zis „Vreau să candidez”. Ca independent. De ce? Ca să spun, atunci când lumea e atentă la subiectul ăsta, că e neconstituțional și este o fundătură ca președinții de partide să ajungă președinți de țară. Pentru că automat se împarte țara-n două. De aia am ieșit. Ca să spun aceste lucruri, nu ca să ies președinte. Nici nu mă vedeam în postura aia de prizonier, practic”.