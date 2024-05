Monden Mircea Cărtărescu, câștigătorul premiului Dublin Literary Award cu romanul „Solenoid”







Mircea Cărtărescu și traducătorul său, Sean Cotter, au câștigat joi premiul International Dublin Literary Award.

Mircea Cărtărescu a câștigat premiul Dublin Literary Award din 2024

Mircea Cărtărescu este primul autor român distins cu acest premiu, romanul „Solenoid” fiind singura traducere finalistă din acest an. De asemenea, „Solenoid” este al 12-lea roman tradus care câștigă premiul International Dublin Literary Award.

Printre câștigătorii din anii precedenți s-au numărat Orhan Pamuk, Michel Houellebecq, Herta Müller, Javier Marías, Colm Tóibín și Jim Crace.

Ediția în limba engleză a romanului a apărut în traducerea lui Sean Cotter, la Deep Vellum Publishing, în toamna lui 2022.

Cartea a fost foarte apreciată în afara țării

A fost considerată una dintre cele mai bune cărți ale anului. Cartea s-a bucurat de cronici elogioase în numeroase publicații importante precum The New York Times, The New Yorker, Publishers Weekly, The Financial Times.

În aprile 2023 a câștigat Los Angeles Times Book Prize for Fiction.

Solenoid a fost tradus până acum în spaniolă, catalană, suedeză, franceză, germană, slovacă, bulgară, croată, italiană, daneză, neerlandeză, engleză, norvegiană și maghiară.

Cartea lui Mircea Cărtărescu a apărut inițial la editura Humanitas

Mircea Cărtărescu a vorbit despre una dintre cele mai importante lucrări ale sale:

„Pe rând nebunesc de inventivă, filosofică și lirică, cu pasaje de mare frumusețe, Solenoid este opera unui scriitor european major care încă este relativ puțin cunoscut cititorilor de limba engleză”, a notat juriul care a decis câștigătorul premiului.

Câștigarea Premiului Literar Dublin este una dintre cele mai semnificative realizări din întreaga mea carieră literară și o mare onoare pentru mine”, a declarat scriitorul.

Acest premiu a fost decernat anul trecut scriitorului japonez Haruki Murakami.

