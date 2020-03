Mircea Badea a anunţat pe social media: „Tocmai am primit aceste acte”.

„Iata datele: 4.07.2018 se petrece „presupusa fapta”. 21.10.2019 incepe urmarirea penala in rem, adica un an si trei luni mai tarziu, in campania electorala pentru prezidentiale. 12.03.2020 militia considera ca trebuie sa se ocupe un pic, cu atentie si ingrijorare de aceasta speta. E ceva neclar aici? In plina pandemie, militia vrea sa investigheze ceva ce as fi spus acum doi ani :))))) P.S. Sigur ca e o aberatie sa scoti o sintagma dintr-o propozitie dintr-o intreaga discutie si sa-i dai sensul de care esti interesat. Le multumesc „oamenilor legii” ca imi confirma milimetric tot ce am spus despre ei in ultimii 20 de ani”, a scris Mircea Badea pe contul său de Facebook.

Conform primului document publicat de Mircea Badea, i se solicită imagini dintr-o emisiune Sinteza Zilei difuzată în 4 iulie 2018.

În al doilea document arată că organele de cercetare au dispus urmărirea penală in rem, sub acuzațiile de instigare publică și incitare la ură sau discriminare. Conform actului publicat de Mircea Badea, anchetatorii vizează o intervenție a sa în emisiunea lui Mihai Gâdea aşa cum face de obicei, de luni si până joi.

