Mircea Badea, discurs emoționant cu ocazia parteneriatului dintre CNN și Antena 3: Ce altceva ți-ai mai putea dori din punct de vedere profesional?

Înainte de momentul despre care noi credem că este cel mai important moment media din ultimii 30 de ani vreau să vă spun foarte pe scurt, o poveste, povestea noastră. Amiralul Mc Raven, general de 4 stele, o legendă în domeniul său, a susținut la un moment dat un discurs celebru pe toată planeta. A spus așa dacă vrei să schimbi lumea, începe prin ați face patul dimineața.

Antena 3 își face patul în fiecare dimineață din anul 2005. Lumea sigur că s-a schimbat și colțul nostru de lume s-a schimbat. L-am asistat, l-a mărturisit, l-am povestit, l-am arătat, l-am dezvăluit. Am și participat uneori la această schimbare. Am făcut tot ce se putea presupune că trebuie să facem în locul nostru.

Am filmat, am dus oamenilor știrile, le-am comentat, le-am analizat, dar mai presus de atât, am pus la îndoială. Am pus la îndoială narativele unor centre de putere care vroiau să impună ca și cum asta li s-ar fi cuvenit să-și impună propria realitate. Și noi am pus-o la îndoială.

Din acest motiv, am fost o lungă perioadă chiar singurii care am făcut asta. Din acest motiv, demersurile noastre jurnalistice, firești s-au transformat chiar în bătălii. Nu din cauza noastră, dar care ne-au privit, s-au transformat în bătălii. Pe unele le-am câștigat, pe unele le-am pierdut. Iar bătăliile pe care le-am pierdut despre ele noi am știut din prima că nu se pot câștiga.

Și cu toate astea ne-am dus la bătălii. Asta a avut consecințe dramatice pentru unii dintre noi. Așa că avem multe cicatrici pe care le purtăm la vedere, ca pe un act de identitate. În primul rând, ca să știm noi în fiecare moment cine suntem noi. Suntem cei care punem la îndoială în clipele noastre de singurătate dramatică, uneori de disperare.

De multe ori ne-am întrebat foarte sincer între noi dacă asta a fost și dacă nu cumva ăsta e sfârșitul. Și atunci, cu o disperare vecină cu nebunia și cu determinare vecină cu nebunia, ne-am spus: nu, sfârșitul nu-i aici și iată-ne astăzi în viață, în fața dumneavoastră și vă mulțumim că ați ales să faceți în seara asta alături de noi acest lucru.

Iată-ne, deci, în viață în fața dumneavoastră, într-un moment în care putem anunța lumii că nu mai mergem singuri pe drum. Nu mai suntem doar noi și publicul nostru minunat care se uită chiar și acum la televizor la noi. Ce avem? Un partener superlativ, un superlativ profesional, ce altceva ți-ai mai putea dori din punct de vedere profesional? Nimic.

De-asta sunt foarte fericit și emoționat în feluri pe care nu le mai credeam posibile. Sunt fericit și n-aș vrea să mă aflu nicăieri pe planetă, în altă parte, în acest moment”, a spus Mircea Badea înainte de semnarea oficială a parteneriatului.