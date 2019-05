Dezamăgit de Dăncilă, Mircea Badea s-a hotărât ce partid votează: „A tras fiecare glonț! A fost impecabil!”

Jurnalistul Mircea Badea s-a hotărât cu ce partid va vota la alegerile europarlamentare din acest an. Acesta s-a declarat dezamăgit de premierul Dăncllă.





Mircea Badea a dezvăluit care este partidul căruia îi va acorda votul pe data de 26 mai.

„În mod normal, votam cu „ciuma roșie”, a spus inițial Mircea Badea, făcând aluzie la #rezist.

El a spus că s-a răzgândit din cauza comportamentului premierului Viorica Dăncilă.

„Când am auzit-o pe Dăncilă cu astea, mi s-a urcat sângele în cap și am zis: ia stai așa, că vorbesc cu Tăriceanu.”, a spus Mircea Badea, în emisiunea de miercuri seară.

După ce a remarcat lunga absență a președintelui ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, Mircea Badea a apreciat ultimele apariții ale acestuia:

„În ultima săptămână, Tăriceanu a fost impecabil. Nu a greșit, a tras fiecare glonț, nu a ratat cu 5 milimetri, a tras la fix, a fost impecabil. Și zic: foarte tare că votez cu ăștia în loc să votez cu PSD!”, a declarat jurnalistul.

Totuși, reacția de a vota cu ALDE a fost doar una la nervi, cauzată de afirmația premierului Viorica Dăncilă cu privire la prezența la referendum, însă Mircea Badea a afirmat că va vota cu PSD pentru colega sa, Carmen Avram, aflată pe listele PSD pentru alegerile europarlamentare.

Cu privire la referendum, el afirmă că nu va merge pentru că nu dorește să îl valideze cu votul său.

„Nu mă duc să-i validez, cu votul meu, cretinismul de referendum. Dacă va fi validat, nu va fi cu votul meu!”, a adăugat realizatorul emisiunii „În Gura Presei”.

Jurnalistul Antena 3 este foarte optimist cu privire la rezultatul pe care PSD îl va obține la alegerile europarlamentare.

„Eu am niște intuiții și cred că PSD va fi la 40%. Cred că PNL va lua sub 19%. Cred că USR va crește, dar nu va trece de 12%. Dacă mă înșel și va fi altfel, voi zice că așa mi s-a părut. Eu mă bazez pe intuiție și pe cine mi se pare mie când mă uit pe ici, pe colo. Mă bazez pe percepții care sunt subiective. La alte alegeri, nu am avut percepții greșite. Câteodată mi s-a părut bine, câteodată poate să mi se pară prost.”, a zis Mircea Badea la Antena 3.

