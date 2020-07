„Legea din Parlament (n.n. Legea carantinei și izolării, care trebuie adoptată de Senat azi) trebuie să pice mâine. Nu se poate vota așa ceva! Am înțeles și pandemia, ok. Eu sunt din ăla care mă păzesc, sunt psihopat, mă tund singur. Mai psihopat ca mine nu cred că există din punctul ăsta de vedere al autoapărării față de virus.

Umblu cu aceeași pereche de adidași, nu mă mai încălțat cu altă pereche de adidași de când a început pandemia. Îi las la ușă, îi dezinfectez cu dezinfectant, adică sunt psihopat. Fac tot ce se poate face, dar asta cu să îți arestezi cetățenii, să decidă DSP că eu trebuie să mă duc la spital pentru că nu sunt de încredere… asta nu se poate întâmpla în lumea civilizată și cu asta basta.

Deci orice mi-ar explica orice doctor nu se întâmplă nicăieri pe planetă și nu trebuie să se întâmple nici în România. Aici nu avem ce să discutăm! Nu se întâmplă din motive corecte, nu se poate întâmpla nici în România”, a povestit Mircea Badea, aseară la Antena 3.

”Noi ar trebui să fim nervoși pe ei, că e clar că ei nu au fost în stare să se ocupe. Cât a stat lumea în casa a fost bine. Păi normal că dacă închizi lumea și stăm toți în casă, normal că nu mai circulă nimeni și nu mai circulă niciun COVID și cu asta basta. Dar ce să vezi, în celelalte țări în care zicem noi că facem parte din UE, lumea nu prea stă chiar în casă. Atunci, cumva or fi făcut țările astea. Ocupă-te tu să faci cum au făcut țările astea, fă cum a făcut Franța unde a fost nenorocire!

Eu personal, cetățean al României, care mă spăl pe mâini de nu mai am mâini, care mă tund singur în baie ca să fiu responsabilul lu’ pește, care port o singură pereche de adidași de când a început pandemia tocmai ca să fie totul sub control, îi las întotdeauna la ușă, îi dezinfectez, port mască de mai are un pic și mi se imprimă pe mufă(…). Eu apăs pe butoanele de la lift cu cheia care are vârf punctiform și după aia o dezinfectez cu spirt. Mai psihopat ca mine în a mă feri de carcalacu’ vieții nu e nimeni! Credeți-mă, nimeni! Nimeni însemnând nimeni, sunt pur și simplu psihopat.

Nu pentru mine, personal, pentru că eu personal nu dau doi bani prăjiți. Nu cred că îmi face mie coronavirusul personal nimic. Poate nu e așa și mă omoară, bine. Eu nu cred că îmi face nimic și atunci nu pentru mine personal, dar ideea e să nu dau mai departe altuia. Mai psihopat ca mine nu este nimeni, dar când vine câte unul să mă certe pe mine că nu respect…

Eu respect și ca mine sunt mulți care respectă. Nu toți suntem ghiorlani de la Vama Veche. Ce să vezi, nu toți suntem. Eu zic că marea masă nu suntem și ne simțim și jigniți”, a mai spus Mircea Badea.