MIRACOLUL din natură. Planta SACRĂ cu puteri TĂMĂDUITOARE. Poate VINDECA 5 boli grave

Acum, în perioada anotimpului rece frecvenţa răcelilor este mult crescută. De aceea în locul medicamentelor putem să optăm pentru un tratament naturist. Multe dintre plantele folosite în tratamente naturiste sunt cunoscute încă din Antichitate. Unele dintre ele sunt considerate a fi plante biblice.





Isopul, cunoscut încă din timpuri biblice drept planta sfântă a devenit cunoscută datorita puterilor sale tămăduitoare, alături cedru, măslin, mirt, scorţişoară şi de viţa de vie. Isopul este o plantă delicată cu flori violacee, roz sau albe, înmănuncheate într-o inflorescenţă, care apar din luna iulie până în septembrie.

Cunoscută încă din timpuri biblice drept planta sfântă, se înscrie în rândul plantelor cu puteri tămăduitoare, alături cedru, măslin, mirt, scorţişoară şi de viţa de vie. Planta era folosită de vechii egipteni în curățarea templelor, iar în timpurile lui Iisus pentru curățarea ritualică a leproșilor. Romanii au folosit și ei această plantă pentru a se proteja împotriva ciumei, potrivit jurnalul.antena3.ro Având origini mediteraneene, este o plantă delicată cu flori violacee, roz sau albe, înmănuncheate într-o inflorescenţă, care apar din luna iulie până în septembrie. În scop fitoterapeutic şi dietetic se utilizează toate părţile aeriene ale plantei: tulpină, frunze, flori, care pot fi administrate sub formă de pulbere, de macerat sau de infuzie. Efectele benefice ale acestei plante se datorează unui complex de substanţe active: minerale (calciu, potasiu, fier, mangan, cupru), glucide, flavonoide, răşini şi taninuri. Grație acestui rezervor de substanțe, este recomandată în tratamentul unui număr impresionant de afecţiuni, printre care bolile respiratorii (astmul bronşic), hepatice (inclusiv ciroza), cardiovasculare ( hipertensiune ), psihice (schizofrenie) şi cancerul. Recent, cercetatorii au descoperit ca deține și proprietăţi bactericide (distruge bacteriile), antiseptice, astringente, antivirale, cicatrizante, diuretice, expectorante şi sedative. Este un fapt dovedit că acest remediu naturist stimulează pofta de mâncare şi induce o stare de bună dispoziţie. Iată care sunt afecțiunile în tratarea cărora intervine această plantă sacră: 1. Afecțiunile respiratorii Este o plantã deosebit de apreciatã pentru efectele ei expectorante şi antiseptice. Cis-pinocamfona şi marubina au un efect emolient asupra secreţiilor bronşice şi astfel favorizeazã eliminarea lor din arborele bronşic. Administrată sub formă de ceai, această plantă este eficientă în tratarea tusei și pe post de decongestionant nazal. Se recomandă infuzia preparatã din o linguriţã de flori şi frunze, în amestec cu o linguriţã de flori de coada-şoricelului, la o canã cu apã fiartã. Uleiul esential este folosit in cazul bronsitelor sau al racelilor.

Tudor Chirila a iesit in strada! Artistul este vizibil SOCAT, dupa decizia Guvernului! Mesaj TULBURATOR

Pagina 1 din 1