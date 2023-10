Minunile săvârșite de Sfânta Parascheva. Mărturiile pelerinilor

Poveștile minunilor săvârșite de Sfânta Parascheva au fost aduse la lumină de către părintele Alexandru Lungu de la Parohia Așezământul de Bătrâni Sfântul Apostol Andrei din Fălticeni și au fost împărtășite în mediul online. Toate acestea provin din mărturiile credincioșilor.

O femeie a relatat o experiență în care a simțit că Sfânta Parascheva este alături de ea și de familia sa. Acum șase ani, fetița sa cea mare a început să aibă crize de epilepsie. Medicul le-a recomandat să efectueze un RMN la Iași și să consulte un neurolog.

În ciuda programărilor încărcate ale medicilor, au auzit despre un medic bun la Iași, dar programarea era disponibilă abia în luna mai. În timp ce RMN-ul era programat pentru martie.

Cu toate acestea, după ce au efectuat RMN-ul, au mers să se închine la Cuvioasa Parascheva. În momentul în care au ieșit din biserică, au primit un apel de la medic, anunțându-i că s-a eliberat un loc în ziua respectivă la Iași.

După obținerea rezultatelor RMN-ului, fetița nu a mai avut crize epileptice. Mai recent, o altă minune s-a petrecut în familia lor, deoarece fetița cea mică s-a vindecat de cancer.

La doar trei săptămâni de la naștere, a fost diagnosticată cu neuroblastom de gradul 3, având o tumoare de zece cm.

O altă femeie a povestit întâmplarea sa din perioada în care era gravidă și avea probleme cu sarcina, riscând să își piardă copilul nenăscut.

Aceasta a relatat că în timpul celei de-a doua sarcini, a întâmpinat complicații și a fost stabilită o procedură de cezariană. Medicii au planificat să îi extirpe uterul și ovarele pentru a preveni riscul unei hemoragii care ar fi putut fi fatală.

A fost o veste dificilă de asimilat, dar a considerat că cel mai important lucru este să fie sigură că copilul său se va naște sănătos.

„Am fost la Iași pentru morfologie și de acasă am plecat cu gândul ca după controlul medical să mergem la Sfânta. Ajunsă la Ea, am rugat-o să mă ajute să duc sarcina cu bine până la capăt, să îmi dea doar gânduri bune și dacă se poate, să rămân întreagă. Părinte, la următorul control, medicul a încremenit.

M-am speriat, mă pregăteam psihic pentru o veste rea, dar dintr-o dată am auzit: <Doamnă, rămâneți și cu uter și cu ovare la naștere, nu mai este nici urmă de problemă>.

Am început să amețesc când am auzit, am făcut cruce și cu ochii la acel monitor am mulțumit Sfintei. Mă doare sufletul când văd cât de jigniți sunt oamenii care merg în aceste zile în pelerinaj la Sfânta Paraschiva”, mărturisește ea.