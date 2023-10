Mioara Roman, din nou la spital. Fiica ei îndeamnă oamenii la rugăciune

Mioara Roman, din nou în spital. Momente dificile pentru Oana Roman. Mama sa, Mioara Roman, pare să nu-și revină, după ce vineri a fost internată de urgență la spital. Asta după ce în urmă cu două luni a fost tot în aceeași situație. De data aceasta, Oana Roman a făcut apel la rugăciune.

Oana Roman, îngrijorată pentru mama ei. Vedeta face apel la rugăciune

Oana Roman și-a îndemnat fanii să se roage pentru Mioara Roman, aflată la Spitalul Floreasca, din Capitală. Deși medicii încearcă să-i asigure toate cele necesare, Mioara Roman nu mai răspunde pozitiv tratamentelor. Starea ei de sănătate devenindu-i tot mai precară.

Oana Roman se teme că medicii nu o să-i mai poată face nimic celei care i-a dat naștere. „Are nevoie de rugăciuni multe”, a precizat vedeta într-un Instastory. În același timp fiind și resemnată cu gândul că soarta fiecăruia stă până la urmă în mâinile lui Dumnezeu.

„Dragii mei, mă duc să o iau pe Iza de la prietenii noștri unde a stat în vizită peste weekend. Am fost azi la mama și vă spun doar că are nevoie de rugăciuni, multe. Are nevoie de rugăciuni de vindecare. Până la urmă lucrurile se întâmplă așa cum vrea Dumnezeu. Dar în momentul ăsta e nevoie de rugăciune pentru ea, ca să știți. Știu că voi faceți mereu asta pentru mine. Ştiu că de câte ori vorbesc cu voi vă rugați pentru mine și cum eu sunt atât de singură în această luptă de a o ține în viață cât mai bine. Ştiu că vă am și pe voi alături și vă mulțumesc.”, a transmis Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a ajuns la capătul puterilor

Totul are loc după ce în urmă cu doar două zile, Oana Roman a mărturisit că a avut un moment în care a simțit că pământul îi fuge de sub picioare. Starea de tristețe a copleșit-o când a văzut că mama ei nu se simte din nou bine și că iar are nevoie de internare.

”Azi am avut un moment în care am căzut mental un pic. Pentru că mama iar nu e bine și aștept să vedem analizele și să decidă doamna doctor dacă trebuie sau nu dusă la spital. Am luat-o pe Isa de la școală și mi-a fugit pământul de sub picioare de oboseală și stres. Se mai întâmplă (…)”, spunea Oana Roman, vineri, pe pagina sa de Instagram.

Ce probleme de sănătate are Mioara Roman

Mioara Roman are 83 de ani și suferă de Alzheimer și unele probleme locomotorii. O bună perioadă a locuit cu fiica sa, Oana, aceasta oferindu-i îngrijirea necesară. Dar într-o zi a decis să o mute la un azil, unde are atenție 24 din 24 de ore.

Fosta soție a lui Petre Roman își trăiește bătrânețea într-un azil de lux, din Snagov pentru care fiica ei plătește o taxă lunară destul de mare. Locația este evaluată la 5 stele. Iar personalul îi oferă Mioarei Roman și tratamente de kinetoterapie și fizioterapie. Până acum, a fost dusă la spital în repetate rânduri.