Soții Bucă, Marcela și Dorin, l-au pierdut pe Andrei sufocat în containerul cu fum. Avea 29 de ani. Ani de zile l-au plâns și au crezut că nu vor reuși să treacă mai departe. Apoi s-a produs miracolul. Femeia a rămas însărcinată. O viață s-a pierdut și o alta a venit pe lume.

Andrei Bucă a murit pe 30 octombrie, la Colectiv, la ora 22,30. Sora lui a venit pe lume doi ani mai târziu, pe 30 martie 2017, la ora 22,30. Părinții au decis să îi dea numele fratelui pierdut. Fetița are acum 2 ani și, ori de câte ori vede o fotografie cu fratele pierdut în incendiu, îl strigă pe nume. Părinții cred că nu e doar o joacă de copil, ci o conexiune, dincolo de fire, între cei doi frați.

La patru ani de la tragedia de la Colectiv, cei doi soți din Brăila au în sfârșit puterea să vorbească despre drama prin care au trecut. ”Eu nu cred că eu, după acel accident, am mai fost eu! Cred că vreo 6 luni de zile n-am ştiut ce se întâmplă cu mine şi am trăit într-o ceaţă. Când mi-am revenit cât de cât, mi-am dat seama că ori mai avem un copil, ori încetăm să mai existăm”, a mărturisit Dorin Bucă la Antena3.

În vârstă de 52 de ani, Marcela Bucă rămăsese, într-adevăr, însărcinată. ”Pentru mine Andrei este undeva plecat. Eu cred că el trăieşte undeva şi eu sper să mă întâlnesc cu el peste zeci de ani, după ce cresc fetiţa. Pentru că am o obligaţie faţă de ea. După acea haină neagră pe care am îmbrăcat-o la moartea lui Andrei, Dumnezeu ne-a dat o altă haină albă. Pe aceea am îmbrăcat-o pe haina neagră.

După ce am aflat că a rămas însărcinată, am trimis analizele în China ca să ne dăm seama dacă va fi sănătos, normal… Atunci, de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril am primit răspuns că totul este în regulă şi că este fetiţă! În momentele astea, rămâi mut”, a mai spus Dorin, la același post de televiziune.

