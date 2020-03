Despre acest lucru, Victor Ponta a transmis un mesaj adresat ministrului de Interne, Marcel Vela.

În mesajul lui Ponta se arată: ”Împreună cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, liderul PSD, Marcel Ciolacu solicit ministrului Vela să comunice numărul românilor sosiți în ultima săptămână din Italia și Spania, câți sunt menținuți în carantină și numărul celor trimiși la izolare.

Cei trei precizează că așteaptă răspuns scris în 48 de ore.

Redăm mai jos integral postarea lui Victor Ponta:

„INTERPELARE

Domnului Ion Marcel Vela – Ministrul Afacerilor Interne

De la

– Senator Calin Popescu Tariceanu Presedinte ALDE

– Deputat Marcel Ciolacu- Presedinte PSD

– Deputat Victor Ponta – Presedinte ProRomania

Stimate Domnule Ministru

In baza prevederilor Constitutiei Romaniei, a Regulamentelor Camerei Deputatilor si Senatului si a legislatiei in vigoare va rugam sa ne comunicati in cel mai scurt timp urmatorele date :

Numarul total de cetateni care un intrat pe teritoriul Romaniei in perioada 21 – 28 Martie a.c. Numarul de cetateni care au declarat la momentul intrarii sau au fost depistati ulterior de catre autoritati ca venind din Italia si Spania Numarul de cetateni ( dintre cei mentionati la pcr 1 si 2) mentinuti in carantina – si numarul celor trimisi in izolare la domiciliu Masurile de protectie / dotarea cu echipament corespunzator a angajatilor MAI care proceseaza intrarile in tara si insotirea celor intrati catre zonele de carantina sau spre domiciliu.

Asteptam raspunsul dvs scris in cel mult 48 de ore .

Avand in vedere conditiile speciale de functionare a Parlamentului in aceasta perioada va solicitam sa acceptati aceasta forma electronica de transmitere a interpelarii”, a scris Victor Ponta pe Facebook

