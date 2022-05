Ministrul Turismului, lămuriri despre participarea jenantă a României la Târgul de Turism de la New York

Daniel Cadariu, ministrul Turismului, a vorbit despre scandalul declanșat după participarea rușinoasă pe care a avut-o România la Târgul de Turism de la New York. Acolo unde reprezentanții țării noastre au lipit câteva coli A4 pe o draperie.

România, o participare jenantă la Târgul de Turism de la New York

„Târgul din SUA a fost unul mai special: nu era un târg pentru publicul larg, ci pentru profesioniștii din agențiile de turism. Solicitarea de a participa la acel târg a venit din partea reprezentanților agențiilor de turism. Ministerul a aprobat, a alocat o sumă, iar formatul a fost următorul: ministerul plătește taxa de participare plus chiria (7.900 de dolari), iar partea privată merge și face expunerea. Acel format cu perdele negre e un format nefericit, dar care funcționează de ani de zile”, a spus ministrul Cadariu, în emisiunea „Indsider Politic” de la Prima TV.

„Deci ne-am prezentat așa și în anii trecuți?”, a întrebat moderatorul Sebastian Zachmann. „În 2019, la Los Angeles, a fost aceeași firmă organizatoare, sub același format. Cei 200 de expozanți din pavilionul respectiv (de la New York – n.r.) au avut la dispoziție același lucru. Pe de altă parte, am citit primele rapoarte ale persoanelor delegate din minister și a atașaților comercial. Arată faptul că din punct de vedere al scopului, al interacțiunii cu alți tur-operatori, lucrurile au stat în regulă. Prezentarea a fost sub orice critică, cel puțin neprofesionist”, a afirmat Daniel Cadariu.

A fost atins scopul?

Întrebat dacă acea participare a României și-a atins scopul, ministrul a concluzionat. „Din punct de vedere strict al profilului de târg. Așa mi s-a spus, așa am citit. Pe de altă parte, am luat două măsuri de urgență: am suspendat pentru 30 de zile participarea la orice târg.”

„Există riscul să ne prezentăm din nou așa”, a spus realizatorul emisiunii. „Da și nu. Pentru că, așa cum vă spuneam, e un târg aparte, dedicat doar agențiilor de turism. Pe de altă parte, pentru toate persoanele implicate, am solicitat prezența lor în fața Comisiei de disciplină pentru a se pronunța care și cum și-a făcut treaba, cine este vinovat, pentru că există, evident, și un vinovat”, a mai precizat ministrul.