Ministrul Turismului, Bogdan Trif, de partea hotelierilor în scandalul cu primăriile de pe litoral

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), care a dat primăriilor de pe litoral un ultimatum privind ridicarea, până luni 25 iunie, a câinilor vagabonzi din stațiunile de la mare, are un susținător în persoana ministrului Turismului Bogdan Trif. Acesta consideră că și celelalte solicitări ale hotelierilor, privind iluminatul public și spațiile verzi, sunt îndreptățite.





După ce, vineri, hotelierii au dat un ultimatum primarilor de pe litoral, cerându-le să ridice câinii vagabonzi din stațiuni, amenințând că, de luni, vor refuza să mai plătească taxele și impozitele locale, ministrul Turismului, Bogdan Trif le-a dat dreptate. “Este îndreptățită solicitarea lor și toate autoritățile care au atribuții în sensul de a limita apariția câinilor, eventual chiar elimina apariția câinilor în spațiile publice, a câinilor vagabonzi, trebuie să își facă treaba, obligatoriu. Nu poți să ai o stațiune civilizată dacă sunt haite de câini lângă tomberoane sau chiar printre turiști”, a declarat, Bogdan Trif, pentru EVZ.

Hotelierii au mai anunțat că vor reacționa și pentru modul defectuos în care primarii de pe litoral se îngrijesc de iluminatul public și spațiile verzi din stațiunile de la mare. “Este normal să invoci aceste lucruri și este normal ca autoritățile publice locale să își facă treaba. Ne dorim o stațiune aici pe malul mării exact ca și dincolo unde sunt resorturi care pot fi dat exemplu. Trebuie să recuperăm timpul pierdut și să facem investiții. Tot ce a ținut de Ministerul Turismului, am făcut și mă refer aici pe măsuri fiscale, aveam cea mai mică fiscalitate. Acum acești bani trebuie să se regăsească și în confortul turiștilor pentru că, într-adevăr, am relaxat aceste măsuri fiscale, dar așteptăm ca și condițiile să se îmbunătățească astfel încât turiștii să fie mulțumiți”, a spus Trif.

Din punctual lui de vedere, litoralul românesc nu este scump, existând unități de cazare pentru toate buzunarele. “Mă bucur foarte mult că și anul acesta voucherele de vacanță reprezintă un motor de dezvoltare. În special aici, pe litoralul românesc, am găsit foarte mulți turiști care au venit cu aceste vouchere de vacanță. Am anunțat că inclusiv în anul 2020 se vor da aceste vouchere de vacanță și cu siguranță și în următorii ani. Este o măsură bună care a fost apreciată de industria din turism și ne-au solicitat să o permanentizăm. Mai mult decât atât, trebuie să specific că și cei din mediul privat au posibilitatea să acorde aceste vouchere de vacanță. Ele nu se impozitează, nici cu CAS, nici cu CASS, e doar acel impozit de 10% , deci au posibilitatea se acorde și aceste vouchere de vacanță”.

Ministrul Turismului face și reclamă litoralului, făcând referire la distracțiile non stop de pe malul mării: “Avem plaje foarte frumoase, avem resorturi care rivalizează cu cele de afară, la același prețuri. Mai mult decât atât, avem distracție non-stop, ceea ce nu se întâmplă în alte părți. Dacă mergeți în alte locații, o să vedeți că la ora 12 noaptea se cam se închid toate barurile. Aici, distracția ține non-stop și de aceea avem și foarte mulți turiști. Am fost la Vama Veche data trecută când am venit la mare și am văzut foarte mulți turiști. Au fost zeci de mii de oameni. Intenționez să mă duc și în seara asta să mă distrez acolo și invit pe toți românii și pe toți turiștii să vină la mare, chiar sunt condiții bune, e vreme bună sunt localuri unde se pot distra și prețurile sunt pentru toate buzunarele”.

Cine e de fapt Sorina, fetita luata cu mascatii de la familia ei! Motivul pentru care 122 de familii au refuzat sa o adopte

Pagina 1 din 1