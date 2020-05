Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a vorbit, la Digi 24, luni seara, despre faptul că ”gradual” se restrâng restricțiile privind mobilitatea românilor spre și dinspre România. El a anunțat că, deși avioanele spre țările din ”zona roșie” sunt ținute la sol, de săptămâna aceasta practic se reia transportul muncitorilor sezonieri cu operatori străini, rutieri.

Referitor la situația dramatică a românilor din mai multe țări care nu mai au din ce se întreține și ar trebui să revină acasă, ministrul a avut un mesaj optimist. ”Cunoaștem situația românilor din Italia, Spania, Germania, sunt solicitări adresate companiei Tarom. Cu aprobarea MAI și MAE, aceste zboruri se pot realiza. Dar, până în 1 iunie, practic nu zburăm internațional către aceste destinații.

Se zboară doar către Atena, Stockholm, Oslo, care nu sunt în zona roșie”, a declarat, luni seara, ministrul Transporturilor, într-o intervenție la Digi24. El a explicat cum vor călători românii care intenționează să plece la muncă în străinătate.

Cum vor călători muncitorii români în străinătate

”Vreau să dau o veste bună. Avem, pe modul de transport aerian posibilitatea de a realiza acele chartere pentru muncitorii sezon, și mai avem acele trenuri speciale, 6 realizate deja, spre și dinspre Austria. Prin reglementările introduse în HG adoptată publicată azi în Monitorul Oficial, dăm posibilitatea operatorilor de transport internațional de persoane să realizeze aceste curse din România către toate statele de destinație (unde doresc să ajungă cetățenii români) și invers.

Am menținut măsura suspendării transportului internațional de persoane cu câteva excepții. Excepțiile sunt condiționate de îndeplinirea cumulativ a trei condiții. În primul rând, operatorul care dorește să realizeze acel transport trebuie să se asigure că cetățenii care doresc să călătorească înspre Spania, Franța, Germania, au contract de muncă valabil în țara de destinație, respectiv au și drept de ședere valabil.

De asemenea, să se asigure că cetățenii care doresc să se întoarcă în România din țara respectivă, avut un contract de muncă în țara din care solicită să fie transportați în România, respectiv au avut domiciliul în țara respectivă. A doua condiție este ca operatorul de transport să anunțe Autoritatea Rutieră Română cu cel puțin 24 de ore înainte de efectuarea cursei cu privire lista de pasageri, de unde ia călătorii, unde îi duce, destinația.

A treia condiție e legată de obligația operatorului de transport rutier și a persoanelor în ceea ce privește respectarea normelor și recomandărilor autorităților cu privire la protecția și siguranța pasagerilor, pentru evitarea aglomerațiilor. În această seară am primit informația că sunt deja solicitări pentru 7 curse spre Spania, Italia, Franța, Germania, din România, cu muncitori sezonieri, și sunt convins că și din țările respective vor fi aduși muncitori în România.

Cunosc situația unui operator de transport care are 20 de autocare cantonate în Spania, pregătit să vină în România să aducă muncitori sezonieri și sunt convins că acest lucru se va întâmpla. Dăm așadar o veste bună românilor care doresc să călătorească, păstrând anumite restricții (…)”, a mai anunțat ministrul Lucian Bode.

S-au reluat zborurile interne

Luni s-au reluat zborurile interne în România. ”Din păcate, cel mai afectat sector de transport de persoane a fost cel aerian, nu numai în România. Peste 95% din zboruri au fost anulate. Anul trecut media zilnică a pasagerilor transportați pe toate aeroporturile din România era de 63.000. Azi am transportat sub 2000, după ce am ridicat o serie de restricții. Azi am reluat zborurile interne. Ele nu au fost suspendate sub efectul unei reglementări prin ordonanța militară, ele s-au redus din lipsă de pasageri. Azi am dat drumul la primele zboruri spre Iași, Cluj, Timișoara, Oradea, după ce acum 2 luni toate cursele interne au fost suspendate. În continuare, zborurile internaționale către și dinspre țările considerate a fi în ”zona roșie” sunt suspendate pentru 14 zile. În această perioadă efectuăm zboruri charter pentru muncitorii sezonieri, zboruri umanitare și pentru urgențe medicale”, a concluzionat ministrul lucian Bode la Digi24.